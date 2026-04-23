Borsa İstanbul'da nisan ayında yatırımcısına yüzde 210 kazandıran ANELE başı çekiyor. DGNMO yüzde 173, BORLS yüzde 150 ile onu takip ediyor. Bu çarpıcı yükselişlerin arkasında ne var?

NİSAN BIST İÇİN FARKLI BİR AY OLDU

Nisan ayı BIST için çalkantılı ama bir o kadar da fırsatlı geçti. Hürmüz krizinin yarattığı belirsizlik, risk iştahını önce bastırdı sonra patlattı. Hürmüz'ün açılması, petrolün gerilemesi ve BIST 100'ün 14.600 üzerine yerleşmesiyle birlikte küçük ve orta ölçekli hisselere güçlü alım geldi. Ay sonu tablosuna bakıldığında bazı hisseler yüzde 50'nin çok üzerinde getiri sağladı. İşte o liste.

ANELE — ANEL ELEKTRİK | 46,30 TL | AYLIK YÜZDE 210,53

Nisan ayının tartışmasız lideri. Ay boyunca defalarca tavan gördü. Elektrik ve enerji altyapısı temasına olan ilginin artmasıyla ANELE yatırımcıların radarına girdi. Hürmüz'ün normalleşmesi ve enerji maliyetlerinin düşmesi bu sektöre olan ilgiyi artırdı. Teknik olarak uzun süreli sıkışma bölgesini kıran hisse ivme kazandı.

Günlük değişim yüzde 9,98, haftalık yüzde 33,05, aylık yüzde 210,53. İşlem hacmi 331 milyon TL ile oldukça güçlü.

Destek: 39,00 TL

Direnç: 50 TL bölgesi

DGNMO — DOĞANLAR MOBİLYA | 9,68 TL | AYLIK YÜZDE 173,45

Uzun süre baskı altında kalan DGNMO nisan ayında sert toparlandı. 17 Nisan'da genel kurul kararları ve kar payı dağıtım bildirimi KAP'a iletildi. Şirketin JCR Avrasya kredi derecelendirmesi de güncellendi. Bu haberlerin ardından hisseye güçlü alım geldi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Mobilya sektörü faiz indirim beklentilerinden doğrudan yararlanan alanlardan biri. Konut talebinin canlanması mobilya hisselerine olumlu yansıyor. DGNMO bugün yüzde 10 yükselerek tavan gördü. 52 hafta zirvesine ulaştı.

Destek: 8,80 TL

Direnç: 9,68 TL (tavan)

BORLS — BORLEASE OTOMOTİV | 6,95 TL | AYLIK YÜZDE 150,00

BORLS bu listede en riskli isim. Şirket temerrüde düşmüş, borçlanma araçlarının ödemelerini gerçekleştirememiş durumda. Ancak Bor Holding'in hisselerinin çeşitli yatırımcılara devrini içeren bir süreç yürütüldüğü KAP'a bildirildi. Bu haber hisse devrini ve şirketin kurtarılmasını çağrıştırdığında spekülatif alım patladı.

Bugün yüzde 9,97 düşen hisse, aylık bazda yüzde 150 kazandı. 15 Nisan'dan itibaren açığa satış ve kredili işlemlere kapalı. Çok yüksek risk barındırıyor.

Destek: 6,95 TL

Direnç: 8,49 TL (gün içi yüksek)

KTSKR — KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI | 134,60 TL | AYLIK YÜZDE 86,94

Kütahya Şeker nisan boyunca yüzde 87 kazandı. Şeker sektörüne olan spekülatif ilgi bu hisseyi yukarı taşıdı. 15 Nisan'dan itibaren BORLS ile birlikte açığa satış ve kredili işlemlere kapatıldı. Bu tedbir kısa vadede fiyat oynaklığını artırdı. İşlem hacmi 308 milyon TL ile dikkat çekici.

Destek: 131,90 TL

Direnç: 150,10 TL (gün içi yüksek)

GMTAS — GİMAT MAĞAZACILIK | 48,70 TL | AYLIK YÜZDE 84,33

Gimat nisan ayında yüzde 84 kazandı. İş Yatırım verilerine göre yabancı oranı 10 gün boyunca sürekli artış gösterdi. Bu sürekli yabancı alımı hissenin güçlü seyrinin temel nedenlerinden biri.

Perakende ve mağazacılık sektörü enflasyonun düşmesi ve tüketici güven endeksinin toparlanmasıyla destekleniyor. Günlük yüzde 5,69 yükseliş ve 1,16 milyar TL'lik işlem hacmiyle en yüksek hacimli isimlerden biri.

Destek: 46,00 TL

Direnç: 50,65 TL

Diğer Dikkat Çeken İsimler

Listede yüzde 50'nin üzerinde aylık getiri sağlayan diğer hisseler şunlar:

SVGYO yüzde 80,90 ile Savur GYO. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları faiz indirim beklentilerinden en çok yararlanan sektörlerin başında geliyor.

KARTN yüzde 67,63 ile Kartonsan. Ambalaj ve kâğıt sektörüne olan ilgi arttı.

AYCES yüzde 63,13 ile Altınyunus Çeşme. Turizm sezonu yaklaşırken otel ve konaklama hisselerine alım geldi.

MARTI yüzde 61,70 ile Martı Otel. Yaz sezonu beklentisiyle turizm teması güçlendi.

ULUSE yüzde 60,62 ile Ulusoy Elektrik. Elektrik sektörü nisan ayının öne çıkan temalarından biri oldu.

Bu Yükselişlerin Ortak Paydası

Nisan ayında bu kadar çok hissenin aynı anda bu denli güçlü yükselmesinin birkaç ortak nedeni var. Hürmüz'ün açılmasıyla risk iştahı canlandı. BIST 100 14.600 üzerine yerleşti. Yabancı yatırımcı alımları arttı. Faiz indirim beklentileri güçlendi. Bu dört faktör bir araya gelince küçük ve orta ölçekli hisseler büyük endeksin çok üzerinde performans sergiledi.

Ama dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu hisselerin büyük bölümü temel analizden değil spekülatif ilgiden besleniyor. Özellikle BORLS gibi mali sıkıntısı devam eden şirketlerin hisselerindeki yükseliş kalıcı olmayabilir.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

22 Nisan TCMB faiz kararı, BIST 100'ün 14.600 üzerinde kalıcılığı ve yabancı yatırımcı alım-satım dengesi mayıs ayındaki seyrin belirleyicileri olacak.

Yasal Uyarı:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içeriğin telif hakkı hisse.net'e aittir. İzinsiz kopyalanması hukuki işlem başlatılmasına neden olabilir.

Kaynaklar:

İş Yatırım ve KAP verileri esas alınarak derlenmiştir.