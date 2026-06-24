Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yükselişini sürdürerek 62 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlar, son haftalarda görülen satış baskısının hafiflediğini belirtirken, talebin zayıf seyretmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Bitcoin, Asya seansında yüzde 0,3 değer kazanarak 62.583 dolara yükseldi. Piyasa uzmanları, kısa vadede Bitcoin'in dar bir fiyat aralığında işlem görmesini bekliyor.

Kaynak: TradingView

ETF ÇIKIŞLARI YAVAŞLADI

Uzmanlar, borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan çıkışların hız kestiğini ancak işlem hacimlerinin son birkaç yılın en düşük seviyelerine yakın seyrettiğini belirtti. Kurumsal yatırımcı katılımının ise sınırlı kaldığı ifade edildi.

DÜŞÜK LİKİDİTE FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Piyasadaki düşük likidite nedeniyle görece küçük fon giriş ve çıkışlarının fiyatlar üzerinde orantısız etkiler yaratabileceği vurgulandı. Analistler, yatırımcı güveninin yeniden güçlenmesi halinde Bitcoin'de sert fiyat hareketlerinin görülebileceğini kaydetti.

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