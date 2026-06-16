Ankete göre, yatırımcıların büyük bölümü kaçırma korkusunun (FOMO) teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik alımları desteklemeyi sürdürdüğünü düşünüyor.

Toplam 465 milyar dolarlık varlığı yöneten yatırımcıların katıldığı ankette, fon yöneticilerinin %56'sı yapay zeka döngüsünün mevcut aşamasını "yükseliş" olarak değerlendirdi. Katılımcıların %21'i piyasanın "coşku" döneminde olduğunu belirtirken, %9'u ise yatırımcıların kâr realizasyonu aşamasına geçtiğini ifade etti.

YARI İLETKEN HİSSELERİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS

5-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, teknoloji hisselerindeki yükselişe de dikkat çekildi. Philadelphia Menkul Kıymetler Borsası Yarı İletken Endeksi yıl başından bu yana yaklaşık iki katına çıkarken, Micron, ARM ve Intel hisseleri yüzde 200'ün üzerinde değer kazandı.

TEKNOLOJİ İŞLEMLERİ EN KALABALIK POZİSYONA DÖNÜŞTÜ

Ankete göre, katılımcıların %80'i küresel yarı iletken hisselerinde uzun pozisyon almayı piyasalardaki en kalabalık işlem olarak değerlendirdi. Bu oran, anket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan fon yöneticileri, teknoloji hisselerindeki ağırlıklarını %33'ten %26'ya, küresel hisse senedi ağırlıklarını ise %50'den %38'e düşürdü. Buna rağmen hisse senedi yatırımlarının yüksek seviyelerini koruduğu, nakit varlıkların ise tarihsel olarak düşük düzeylerde kaldığı görüldü.

Anket sonuçları, yatırımcıların yapay zeka temasına olan ilgisini sürdürürken, sektör değerlemelerine ilişkin endişelerin de giderek arttığına işaret etti.

Kaynak: Foreks

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