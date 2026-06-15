Şirket yönetim kurulları tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım teklifleri, ortakların onayına sunulacak. Genel kurullarda alınacak kararlar, temettü yatırımcıları açısından büyük önem taşıyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

YARIN GENEL KURULA GİDECEK ŞİRKETLER

16 Haziran Salı günü olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirketler şu şekilde:

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)

Bor Şeker A.Ş. (BORSK)

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO)

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO)

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