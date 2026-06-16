Şirket tarafından 16 Haziran 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan kayıtların incelendiği belirtildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, VUK kayıtlarına göre şirketin 751 milyon 756 bin 976,31 TL net dönem kârı elde ettiği ifade edildi.

Buna karşın, Sermaye Piyasası mevzuatı ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde; şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu ile mevcut fonlama maliyetleri dikkate alınarak, kârın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması yönündeki teklif genel kurulda kabul edildi.

Böylece Bor Şeker, ilgili hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerine temettü dağıtmama kararı almış oldu. Şirket, bu kararın likidite ve bilanço yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamasını hedefliyor.

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