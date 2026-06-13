Döviz kurlarında sınırlı yükselişler görülürken, Borsa İstanbul da haftayı artıda tamamladı.

Haftalık verilere göre Dolar yüzde 0,48 değer kazanırken, Euro yüzde 0,90 yükselişle haftayı 53,52 TL seviyesinden kapattı. Sterlin ise yüzde 0,98'lik artışla 62,03 TL'ye ulaştı.

DEĞERLİ METALLERDE SATIŞ BASKISI

Değerli metaller tarafında satış baskısı öne çıktı. Ons altın haftalık bazda yüzde 2,54 gerileyerek 4.219,32 dolardan kapanış yaparken, gram altın da yüzde 2,09 düşüşle 6.273,60 TL seviyesine indi. Gümüşte ise daha sınırlı hareketler görüldü. Ons gümüş yüzde 0,24 yükselişle 68,0 dolardan kapanırken, gram gümüş yüzde 0,75 değer kazanarak 101,17 TL oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,78 yükselişle 13.938,48 puandan tamamlarken, kripto para piyasasının önde gelen varlığı Bitcoin yüzde 4,59'luk artışla 63.711 dolara yükseldi. Böylece haftanın en çok kazandıran yatırım aracı Bitcoin olurken, en sert düşüş ise ons altında yaşandı.

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