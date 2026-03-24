Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yılın üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIK KORUNUYOR

Açıklamada, küresel ekonominin belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir süreçten geçtiği belirtilerek, bu konjonktürde Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temelleri sayesinde şoklara karşı dayanıklılığını koruduğu ifade edildi. Uygulanan program ile finansal istikrarın güçlendiği, makroekonomik dengelerin önemli ölçüde iyileştiği vurgulandı. Türkiye ekonomisinin; düşük kamu borcu ve bütçe açığı, güçlü rezerv pozisyonu, azalan cari açık, artan dış kaynak girişi ve sağlam bankacılık sektörü ile birçok ülkeden olumlu yönde ayrıştığı kaydedildi.

GEÇİCİ OLARAK EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Öte yandan, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin ve artan petrol fiyatlarının cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerindeki olası etkilerinin yakından izlendiği belirtilen açıklamada, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımasını sınırlamak amacıyla eşel mobil sisteminin geçici olarak devreye alındığı bildirildi. Ayrıca, tarımsal girdilerin arzına yönelik alınan tedbirler ve stratejik stok yönetimi ile tarımsal üretimin güçlü yapısının korunduğu ifade edildi.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve cari açığı kalıcı olarak düşürmek amacıyla yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırıldığı belirtilen açıklamada, bu sayede hem enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesinin hem de rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ

Küresel ticarette artan belirsizlikler ve korumacılık eğilimlerinin dış ticaret stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini gerekli kıldığı ifade edilen açıklamada, en önemli ticaret ortağı olan Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeşil dönüşüm politikalarına uyum sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, EKK toplantısında ele alınan temel hususlara da yer verildi. Buna göre, makroekonomik gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda ABD/İsrail-İran savaşı olarak ifade edilen gelişmelerin küresel ekonomi ve Türkiye üzerindeki olası etkileri kurul üyeleriyle istişare edildi. Ayrıca, AB ile ticari ilişkilere yönelik son dönem gelişmeler değerlendirilirken, Avrupa'da üretilen düşük karbonlu teknoloji ve ürünlere talebi artırmayı amaçlayan AB'nin "Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı"nın dış ticarete olası etkileri ele alındı.

Açıklamada, küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomiye muhtemel etkilerini sınırlandırmak amacıyla güçlü bir koordinasyon içinde gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurgulandı. Enflasyonla mücadelenin kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilirken, değişen küresel ticaret koşulları karşısında rekabet gücü ve üretim kapasitesini korumaya yönelik adımların atılmaya devam edileceği belirtildi.