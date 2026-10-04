İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, savcılığın eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talep etmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek harekete geçti.

Şimşek, cuma günü ilgili mevzuat çerçevesinde ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunu görevlendirdi.

Böylece savcılığın Gönül hakkındaki soruşturma izni talebine ilişkin Bakanlık bünyesindeki inceleme süreci başlamış oldu.

SAVCILIK "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNDAN İZİN İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazıda, İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep edildiği ortaya çıkmıştı.

Savcılık yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif işlemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtilmişti.

SPK'NIN 2024'TEN BU YANA HAZIRLADIĞI RAPORLAR DOSYADA

Başsavcılığın yazısında SPK'nın daha önce gerçekleştirdiği incelemelere ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

SPK tarafından 2024'ten Eylül 2026'ya kadar, bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler gerçekleştirildiğine ilişkin raporlar hazırlandığı ve bu raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğu kaydedildi.

Savcılığın izin talebiyle birlikte inceleme, Gönül'ün SPK Başkanlığı dönemindeki denetim ve gözetim faaliyetlerine de uzandı.

Şimşek'in Teftiş Kurulunu görevlendirmesiyle Bakanlık, savcılığın soruşturma izni talebi hakkında karar verilmesinden önce ön inceleme ve araştırma sürecini başlatmış oldu.

GÖNÜL "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermiş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılmıştı.

Gönül, 18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığına atanmış, dört yıllık görev süresinin 18 Nisan 2026'da sona ermesiyle görevinden ayrılmıştı.

ŞİMŞEK FON SORUŞTURMASI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtmişti.

Şimşek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini, finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin sürdürüleceğini ifade etmişti.

(EKONOMİM)