Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında 1 milyon TL’nin altında yatırımı bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcıya yönelik ödeme planında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Fonlarda ödeme takvimine ilişkin kulis bilgisi geldi.

Gazeteci Fatih Atik’in yetkililerden edindiğini aktardığı bilgilere göre, bu yatırımcıların toplam ana para alacağının yaklaşık 150 milyar TL olduğu ve ödemelerin ekim ayı içerisinde başlatılmasının planlandığı belirtildi.

355 BİN YATIRIMCI İÇİN 150 MİLYAR TL’LİK ÖDEME

Fatih Atik, yetkililerle yaptığı görüşmelerden edindiği bilgilere göre 1 milyon TL’nin altında yatırımı bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcının olduğunu aktardı. Bu grubun toplam ana para alacağının ise yaklaşık 150 milyar TL seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Atik, ödeme için gerekli kaynağın bulunup bulunmadığını sorduğunu ve yetkililerden kaynak bulunduğu yönünde yanıt aldığını ifade etti. Ancak bu bilgi, şu aşamada Atik’in yetkililerden aktardığı kulis bilgisi niteliğinde bulunuyor.

MKK VE BANKA KAYITLARI EŞLEŞTİRİLİYOR

Ödemelerin başlatılabilmesi için yatırımcılara ilişkin MKK kayıtları ile bankalardaki kayıtların karşılaştırıldığı bildirildi. Mutabakat sürecinin tamamlanmasının ardından ödemelerin başlatılması planlanıyor.

SPK’nın 1 Ekim tarihli düzenlemesine göre ise tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olanlara bu tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise her fon için en fazla 1 milyon TL ödeme yapılacak. Ara ödemeler, tasfiye sonunda hak kazanılacak nihai tutardan mahsup edilecek

ÖDEMELERİN EKİM AYINDA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Atik’in aktardığı bilgilere göre yetkililer, ödemelerin ekim ayı içerisinde başlatılmasını planlıyor. Bununla birlikte, kayıtların eşleştirilmesi ve mutabakat çalışmalarının tamamlanması ödeme sürecinin önemli aşamalarından biri olacak.

ENFLASYON FARKI DA GÜNDEMDE

Yatırımcıların ana parasının geçen süreçte enflasyon karşısında değer kaybetmemesi amacıyla ödeme tutarlarına enflasyon farkı eklenmesine yönelik bir çalışma bulunduğu da Atik tarafından aktarıldı. Bu kapsamda, MKK kayıtlarında yer alan yatırım tutarlarının geçen süre içindeki enflasyon etkisi dikkate alınarak hesaplanması seçeneğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu detay henüz kesinleşmiş bir resmi ödeme kuralı olarak açıklanmış değil.

FON KOORDİNASYON KURULU İKİNCİ KEZ TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu, 2 Ekim’de ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda SPK kararları doğrultusunda yatırımcıların net yatırım tutarlarının hesaplanması, yapılacak ödemelerin takvimi ve ilgili düzenlemeler değerlendirildi.

SPK’nın resmi düzenlemesinde ara ödeme uygulamasının öncelikli olarak para piyasası fonlarından başlatılması öngörülüyor.