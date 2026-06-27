Haftalık verilere göre, yatırım fonları ortalama yüzde 1,23, BES fonları ise yüzde 1,65 değer kaybetti.

KIYMETLİ MADEN FONLARI GERİLEDİ

Yatırım fonları kategorisinde haftanın en yüksek getirisi yüzde 0,75 ile Para Piyasası Fonlarında gerçekleşti.

En fazla değer kaybeden kategori ise yüzde 6,07 ile Kıymetli Maden Fonları oldu.

BES fonlarında ise Başlangıç Fonları yüzde 0,77 ile haftanın en fazla yükselen kategorisi olurken, Kıymetli Madenler Fonları yüzde 6,51 düşüşle en fazla değer kaybeden grup olarak öne çıktı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN FONLARI

Yatırım fonları arasında haftanın en yüksek getirisini Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) sağladı. Fon, haftalık bazda yüzde 45,51 değer kazandı.

Emeklilik fonlarında ise AXA Hayat ve Emeklilik AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,95 yükselişle haftanın en çok kazandıran BES fonu oldu.

EN ÇOK KAYBETTİREN FONLAR

Yatırım fonlarında haftanın en sert düşüşü Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) da yaşandı. Fonun değeri haftalık bazda yüzde 97,56 geriledi.

BES tarafında ise Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 14,30 değer kaybederek haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu oldu.

Kaynak: AA

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