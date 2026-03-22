Piyasalarda nefesler tutuldu! Orta Doğu'da alevlenen savaş ateşi ve 108 dolar seviyesinde seyreden petrol fiyatları, altın piyasasını fena sarstı. "Güvenli liman"da taşlar yerinden oynarken, gram altın 6 bin 410 TL seviyesine kadar gerileyerek yatırımcısını korkuttu. Ancak piyasanın nabzını tutan ünlü uzman İslam Memiş, panikleyenlere seslenerek ezber bozan uyarıda bulundu.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve brent petrol fiyatlarının 114 dolara kadar yükselmesi, altın piyasasında dalgalanmayı beraberinde getirdi. Gram altın 6.410 TL seviyesine kadar gerilerken, yatırımcıların gözü yeniden piyasadaki yön arayışına çevrildi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarihi düşüş yaşayan altın fiyatları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, sene sonu beklentisini yinelerken yatırımcılara "Panik olmayın" çağrısını yaptı.

GRAM ALTINDA TARİHİ DÜŞÜŞ

ABD-İsrail-İran hattında tırmanan gerilim enerji fiyatlarını yukarı taşırken, bu durum altın fiyatlarında kısa vadeli bir geri çekilmeye neden oldu. Brent petroldeki sert yükselişin etkisiyle gram altın 6.410 TL seviyesine kadar düştü.

"PANİK OLACAK BİR ŞEY YOK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan geri çekilmeye rağmen yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Morgan Stanley: “Altın Yükselse de Barış Senaryosunda 3.500 Dolara Gerileyebilir” Morgan Stanley: “Altın Yükselse de Barış Senaryosunda 3.500 Dolara Gerileyebilir”

"Yine elinde altın bulunduran yatırımcı düşüşleri görünce panik oluyor. Yatırım araçlarında uzun vadeli bir planlama yapmamışsanız ve uzun vadeli planlamada ana trende odaklanmamışsınız panik olabilirsiniz ancak benim nazarımda panik olacak bir şey yok."

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.404,70 6.406,80 % -3.26 23:59
Ons Altın / TL 199.042,13 199.440,08 % -3.27 23:59
Ons Altın / USD 4.497,05 4.498,52 % -3.28 23:59
Çeyrek Altın 10.247,52 10.475,11 % -3.26 23:59
Yarım Altın 20.431,00 20.950,22 % -3.26 23:59
Ziynet Altın 40.990,10 41.772,31 % -3.26 23:59
Cumhuriyet Altını 46.391,00 47.091,00 % -2.47 13:14
"10 BİN TL BEKLENTİM DEVAM EDİYOR"

Memiş, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerinde bir değişiklik olmadığını vurgulayarak,
"Nasıl ki 5 bin 880- 6 bin dolar seviyesi gram altın tarafında 10 bin TL seviyesi bekliyor isem aynı tarafta beklemeye devam ediyorum. Her hangi bir revize yok.” ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Kısa vadeli geri çekilmelerin yatırımcılar için fırsat sunduğunu belirten Memiş,
"Ons altında geri çekilme olsa da altın borcu olan, düğün yapacak veya eline yeni nakit geçmiş olan kişilere güzel bir dinlenme fırsatı oldu. Kısa vadeli bu dinlenmeden sonra altın fiyatlarının ana trendde yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum.” dedi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının onsu küresel piyasalarda 4.498 dolar seviyesinde işlem görürken, yurt içinde gram altın 6.405 TL bandında seyrediyor. Yatırımcıların en çok takip ettiği çeyrek altın 11.488 TL’den alıcı bulurken, yarım altın 22.907 TL seviyesine ulaşmış durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNEREmtia piyasalarında haftanın özeti! Hepsi birden gerilemişEmtia piyasalarında haftanın özeti! Hepsi birden gerilemiş
PARTNERMSB açıkladı! Katar'daki helikopter kazasında 3 kişi şehit olduMSB açıkladı! Katar'daki helikopter kazasında 3 kişi şehit oldu