HSBC, PETKM hissesi için daha önce 12,00 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 15,00 TL'ye yükseltti. Kurum, hedef fiyat artışına rağmen hisseye ilişkin "azalt" tavsiyesini korudu.

HSBC'nin açıkladığı yeni hedef fiyat, hissenin mevcut piyasa fiyatının altında kalırken, kurumun hisseye yönelik temkinli duruşunu sürdürdüğüne işaret etti.

TSİ 12.40 itibarıyla PETKM'de en fazla alım yapan kurumlar

Kaynak: ForInvest

Gün içi aracı kurum dağılımı verilerine göre PETKM hissesinde alım tarafında şu kurumlar öne çıktı:

Yapı Kredi Yatırım: 5.155.613 lot

Bank of America: 3.784.118 lot

Ünlü Menkul: 2.667.846 lot

Global Menkul: 2.487.342 lot

Yatırım Finansman: 2.321.503 lot

İlk 5 kurumun toplam net alımı 16.416.422 lot olurken, toplam dağılımdaki payları %83,98 seviyesinde gerçekleşti. İlk 5 kurumun ortalama maliyeti ise 20,20 TL olarak hesaplandı.

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