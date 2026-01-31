AKOM verilerine göre, hafta boyunca 11 dereceyi geçmeyecek olan hava sıcaklıkları, Pazartesi gününden itibaren 5-6 derece bandına kadar gerileyecek. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesiyle birlikte, İstanbul genelinde kış şartları etkisini iyice hissettirecek.

PAZARTESİ VE SALI GÜNÜNE DİKKAT: KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Haftanın ilk günlerinde yağışların kuvvetlenmesi beklenirken, soğuyan havayla birlikte yağışın cinsi de değişecek. Raporda şu detaylara yer verildi:

Pazartesi ve Salı: Şehir merkezinde karla karışık yağmur, yüksek ve açık kesimlerde ise kısa süreli kar geçişleri bekleniyor.

Kuvvetli Rüzgar: Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 20-50 km’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yüksek Nem: Nem oranının yüzde 75-95 aralığında seyretmesi, soğuğun daha keskin hissedilmesine neden olacak.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri ve yayaları uyardı. Ayrıca yerel olarak görülebilecek kuvvetli sağanak geçişlerine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbulluların yeni haftaya hazırlıklı başlaması önerilirken, olası aksamalara karşı AKOM ve ilgili birimlerin teyakkuzda olduğu bildirildi.