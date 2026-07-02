KAMU-AR'ın Haziran 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37 bin 996 liraya yükseldi.

Böylece yoksulluk sınırı, 28 bin 75 liralık asgari ücretin yaklaşık 4,1 katına ulaşırken, aradaki fark 88 bin 31 liraya çıktı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR, Haziran 2026 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, haziran ayında bir önceki aya göre 341 lira artarak 37 bin 996 liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 116 BİN LİRAYI GEÇTİ

Gıda dışındaki temel ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcama ise 1.920 lira artışla 78 bin 110 liraya çıktı.

Böylece açlık sınırı ile gıda dışı harcamaların toplamından oluşan yoksulluk sınırı, haziran ayında 2 bin 261 lira artarak 116 bin 106 liraya ulaştı.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Araştırmaya göre, 37 bin 996 liralık açlık sınırı, mevcut asgari ücretin 9 bin 921 lira, en düşük emekli aylığının ise 18 bin 75 lira üzerine çıktı.

Öte yandan, en düşük memur maaşının açlık sınırının yalnızca yüzde 53,3'ünü karşılayabildiği belirtildi.

Bir yılda dikkat çeken artış

KAMU-AR verilerine göre son bir yılda;

Açlık sınırı 10 bin 581 lira,

Gıda dışı ihtiyaçlar için gerekli harcama 21 bin 666 lira,

Yoksulluk sınırı ise 32 bin 247 lira arttı.

Araştırmada, gıda fiyatlarının yanı sıra giyim, barınma, ulaştırma ve diğer temel harcama kalemlerinde yaşanan fiyat artışlarının yoksulluk sınırındaki yükselişte etkili olduğu belirtilirken, Türkiye'nin ekonomik görünümü nedeniyle açlık ve yoksulluk sınırlarının önümüzdeki dönemde de artış eğilimini sürdürebileceği değerlendirmesine yer verildi.