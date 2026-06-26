Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kardemir (KRDMD) ile Bulgaristan'da faaliyet gösteren bir müşteri arasında 2 milyon 484 bin 445 ABD doları tutarında demiryolu tekeri satış sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu anlaşmanın, şirketin ihracat faaliyetlerini desteklemesi ve uluslararası pazardaki etkinliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Kardemir, ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında yurt dışı pazarlardaki faaliyetlerini sürdürürken, yeni sözleşmeyle birlikte demiryolu ürünleri alanındaki ihracat hacmini artırmayı hedefliyor.

KRDMD hisseleri günü yüzde 2,94’lük yükselişle 40.56 TL’den kapattı.

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