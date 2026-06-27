Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında dönem zararı oluşması nedeniyle hissedarlara temettü dağıtmayacağını açıkladı.

KAP'ta yayımlanan açıklamaya göre, KLGYO'nun Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarında 660 milyon 179 bin TL net dönem zararı oluştu.

Buna karşılık, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarda ise 312 milyon 89 bin 123 TL dönem kârı elde edildi.

KÂR OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILACAK

Şirket yönetimi, VUK kayıtlarına göre oluşan kârdan 15 milyon 604 bin 456 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına karar verdi.

Kaynak: KAP

Kalan 296 milyon 484 bin 667 TL'nin ise olağanüstü yedeklere aktarılması kararlaştırıldı.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tabloların zarar göstermesi nedeniyle 2025 hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem kârı bulunmadığını belirtti.

Bu kapsamda, 2025 yılına ilişkin nakit kâr payı (temettü) dağıtımı yapılmaması kararı genel kurulun bilgisine sunularak kabul edildi.

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