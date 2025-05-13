Borsa İstanbul'da Nisan ayı yabancı işlemleri açıklandı. Buna göre yabancı yatırımcı borsada 194 milyon 922 bin dolarlık net alım yaptı. Peki, en fazla hisse alımı nereden oldu? İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da nisan ayı yabancı işlemleri açıklandı. Buna göre yabancı yatırımcılar nisan ayında, 194 milyon 922 bin dolarlık net alım yaptı. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde ise yabancılar, 578 milyon 72 bin dolarlık net alıma ulaştılar.
Aselsan, Türk Hava Yolları, BİM Mağazacılık, Akbank ve Türk Telekom yabancının en fazla alım yaptığı ilk 5 hisse oldu.
Koç Holding, Pegasus Hava Yolları, Garanti Bankası, TAV Havalimanları Holding ve Ford Otosan ise en fazla satış yapılan ilk 5 hisse olarak öne çıktı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi