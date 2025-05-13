Borsa İstanbul'da nisan ayı yabancı işlemleri açıklandı. Buna göre yabancı yatırımcılar nisan ayında, 194 milyon 922 bin dolarlık net alım yaptı. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde ise yabancılar, 578 milyon 72 bin dolarlık net alıma ulaştılar.

Aselsan, Türk Hava Yolları, BİM Mağazacılık, Akbank ve Türk Telekom yabancının en fazla alım yaptığı ilk 5 hisse oldu.

Koç Holding, Pegasus Hava Yolları, Garanti Bankası, TAV Havalimanları Holding ve Ford Otosan ise en fazla satış yapılan ilk 5 hisse olarak öne çıktı.



Kaynak: Türkiye Gazetesi