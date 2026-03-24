ABD Başkanı Trump’ın, İran’ın enerji altyapısına yönelik olası askeri operasyonu 5 gün süreyle ertelemesi ve Tahran ile diplomatik temasların sürdüğüne dair açıklamaları, piyasalarda kısa süreli bir rahatlama yaratsa da bu durum kalıcı olmadı.

• İran’dan Yalanlama: Tahran yönetimi, ABD ile herhangi bir müzakere yürütüldüğü iddialarını net bir dille reddetti.

• İsrail Faktörü: Bölgedeki askeri hareketliliğin devam etmesi, arz güvenliği endişelerini taze tutuyor.

• WTI Cephesi: ABD ham petrol göstergesi (WTI), gerilimin etkisiyle yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

KÖRFEZ’DE "CAYDIRICILIK" SAVAŞI MI?

Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan kulis bilgileri, krizin boyutunu daha da derinleştiriyor.

Habere göre Basra Körfezi’ndeki ABD müttefiklerinin çatışma rotasına girme ihtimali her geçen gün artıyor.

Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, bölgede caydırıcılığı yeniden tesis etmek adına operasyonel seçeneklere yakın durduğu ifade ediliyor.

UZMAN YORUMU: "FİYATLAMA MODELLERİ DEĞİŞEBİLİR"

Piyasa analisti Linh Tran (XS.com), Körfez ülkelerinin olası bir çatışmaya dahil olmasının "oyun değiştirici" bir etkisi olacağını vurgulayarak şu uyarıyı yaptı:

"Körfez ülkelerinin bu sürece fiilen katılması, jeopolitik riskin boyutunu tamamen değiştirir. Bu durum, piyasaların kısa vadedeki risk fiyatlamasını sil baştan kurgulamasına neden olacaktır."