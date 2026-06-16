Dünya ekonomisi, Orta Doğu’da savaşı bitirmeye yönelik atılan tarihi adımların iyimserliğini fiyatlıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile sağlanan mutabakat kapsamında Tahran yönetiminin asla nükleer silah sahibi olamayacağına dair net bir anlaşmaya varıldığını duyurması piyasalara nefes aldırdı.

Trump, İran’a 300 milyar dolar ödeneceği yönündeki iddiaları yalanlarken, Financial Times söz konusu fonun hükümetlerin bütçelerinden değil, uluslararası şirketler aracılığıyla kurulacağını yazdı.

Bu diplomatik bahar havası, IMF Başkanı Georgieva’nın "Küresel ekonomi savaş şokuna şimdilik dayandı" açıklamasıyla desteklenirken, Fitch ise olası anlaşmanın olumlu olduğunu ancak hala yüksek belirsizlikler barındırdığını hatırlattı.

DEV BANKALARDAN PETROL FİYATLARINA SERT TIRPAN

Anlaşma haberleri sonrası enerji fiyatlarındaki düşüş hız kazandı. ABD'de ortalama benzin fiyatları nisan ayından bu yana ilk kez 4 doların altına gerilerken, küresel yatırım bankaları Brent petrol tahminlerini hızla aşağı çekti:

• Goldman Sachs: 2026 yılının 4. çeyreği için Brent petrol beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. Banka, 2027 yılı ortalamasını ise 75 dolar olarak revize etti.

• Morgan Stanley: Üçüncü çeyrek için daha önce 100 dolar olan varil tahminini 90 dolara çeken banka, yılın son çeyreği için beklentisini 15 dolar birden azaltarak 80 dolara düşürdü.

YURT İÇİ GÜNDEM: OTOMOTİVDE DAMPİNG SORUŞTURMASI VE YAPILANDIRMA KRİTERİ

İç piyasada da ticaret ve kamu maliyesini yakından ilgilendiren önemli adımlar atıldı:

• Lastikte Damping İncelemesi: Ticaret Bakanlığı; Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobili dış lastiklerine yönelik resmi damping soruşturması başlattı.

• Borçlulara Likidite Kolaylığı: Kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde artık borçluların mali durumunu gösteren "likidite oranı" kriteri esas alınacak. Taksit süreleri bu orana göre 36 aydan 72 aya kadar uzatılabilecek.

KÜRESEL PİYASALARDA LİKİDİTE VE FAİZ DALGASI

• "Patlayıcı Ralliler Kapıda": BlackRock Yatırım Sorumlusu Rieder, küresel risk iştahının geri dönmesiyle birlikte para piyasası fonlarında bekleyen devasa nakdin çözüleceğini ve bunun piyasalarda patlayıcı bir ralli yaratacağını öngördü.

• Japonya'dan Tarihi Adım: Japonya Merkez Bankası (BoJ), faiz oranını son 31 yılın zirvesine çıkararak 25 baz puanlık sürpriz bir faiz artırımına gitti.

BUGÜN VE BU HAFTA NE OLACAK?

Piyasaların yönünü tayin edecek kritik makroekonomik ve diplomatik takvim şu şekilde:

Yurt İçi Ajandası



• TÜİK tarafından yurt içinde perakende satış endeksi verileri açıklanacak.

• Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Haziran tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'yı ziyaret edecek.

• Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche, bu hafta Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Küresel Ajanda



• Liderleri bir araya getiren G7 Zirvesi, 15–17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmeye devam ediyor.

• Küresel piyasaların ana odağı olan ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba günü, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise perşembe günü kritik faiz kararlarını ilan edecek.

BORSA İSTANBUL'DA AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Küresel risk iştahındaki artış, petroldeki düşüşün enflasyon baskısını hafifletmesi ve dış piyasalardaki olumlu hava rüzgarıyla, Borsa İstanbul'un (BIST 100) bu sabah güne hafif alıcılı ve pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• BETAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 17 – 18 – 19 Haziran’da toplanacak.

• AVHOL & TERA – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• AYES – Necmi Adalı tarafından 334.565 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ASELS – Şirketin, 114,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• AKSEN – Şanlıurfa’da yer alan 50MW kurulu güce ve 61,93 MWh enerji depolama kapasitesine sahip RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisinin ticari işletmeye başladığı açıklandı.

• ARDYZ – Şirket ile CMC arasında Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.

• AYGAZ – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• ADGYO – Şirketin, kredilerini kapatması nedeniyle QNBTR tarafından İzmir’deki arsa üzerindeki ipoteğin kaldırıldığı açıklandı.

• ALGYO – Sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamının şirketin finansal borçlarının ödemesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

• ANELE – Anel Yapı İş Merkezi binasının satışı nedeniyle oluşan 20,58 TL’lik ayılma hakkı kullanımının 16 – 29 Haziran arasında gerçekleşeceği açıklandı.

• ALKLC – Şirketin, Al Jameel Company ile iş birliği anlaşması imzalandığı açıklandı.

• ATSYH – Necdet Deniz'e ait 45 adet A Grubu payın tamamının Süleyman Yıldırım'a, Bayram Tosun'a ait 45 adet A Grubu payın tamamının ise Emel Karpuz'a devredildiği açıklandı.

• BLUME – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

• CVKMD – Şirketin, yüzde 100 bağlı ortaklığı Orta Truva Madencilik'e ait maden sahalarının geliştirilmesi için gerekli 300 milyon dolarlık yatırımı hızlandırmak amacıyla stratejik ortaklık görüşmelerine başlandığı ve potansiyel yatırımcıdan 6,5 milyon dolar avans alındığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Orta Truva'daki payların bir kısmının devredileceği ancak maden sahalarının yönetimi Şirket'te kalmaya devam edeceği açıklandı.

• DAPGM – Şirketin hesaplarına 102,9 milyon TL sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

• DUNYH – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• DGGYO – JCR Eurasia tarafından uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• DESA – Aqua Florya’daki mağazanın kapatıldığı açıklandı.

• DSTKF – TERA tarafından pay başına 2.585 TL fiyattan 2.752.377 adet payın Tera Yatırım Bankası’na TAS’ta satışının gerçekleştiği açıklandı.

• DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından Cuma günü 1.oturumu düzenlenecek olan İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katılacağı açıklandı.

• EKOS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A-(tr)’den BBB(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• EUPWR – Şirketin, 988.848 dolarlık iş aldığı açıklandı.

• EGEEN – Şirket bağlı ortaklığı Ege Tech tarafından, Autotech’in sermaye artırımına iştirak etmesine karar verildiği açıklandı.

• GLYHO – Şirketin, yüzde 100 bağlı ortaklığı Ardus Gayrimenkul Yatırımları’nın Denizli'deki arazisi üzerinde geliştirmekte olduğu konut projesi kapsamında TÜR – SUM / D.A.B. İş Ortaklığı Ticari İşletmesi ile Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• IZINV – Şirket bağlı ortaklığı İz Girişim ve Teknoloji Yatırımları’nın Paya Dönüştürülebilir Borç Sözleşmesi kapsamında belirlenen performans şartlarının gerçekleşmesi üzerine, Hızlı Çiçek İnternet Hizmetleri’den olan alacağını paya dönüştürme kararı aldığı, şirketin 40 milyon TL tutarındaki sermaye artırımına katılarak Hızlı Çiçek'in sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen payları edineceği açıklandı.

• MGROS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• OYYAT – 92 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• QNBTR – Yurt dışında 374 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• PASEU – Şirket ve şirketin ortak girişimi Pasifik Terminal’in ortak girişiminin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Tekirdağ Çeşmeli Limanı'nın 45 yıllık işletme hakkı ihalesinde en yüksek ikinci teklifi verdiği açıklandı.

• SAFKR – Erdoğan Erdil tarafından 6.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SAFKR – Murat Hakan Çil tarafından 5.5183.297 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SMRVA – Şirketin, Türkiye Finans Katılım Bankası gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak ihalesinde satılan 346,8 milyon TL portföy ihalesini kazandığı açıklandı.

• THYAO – Lima'ya tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

• TABGD – Recep Caner Dikici tarafından 303.865 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• TABGD – Ömer Faruk Işık tarafından 106.353 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• TRGYO – İstanbul Başakşehir’deki toplam 45.630 m 2 ’lik taşınmazların tamamının 1,2 milyar TL bedelle İbn Haldun Üniversitesi ve Vetra Venture İnşaat’a satıldığı açıklandı.

• ULUSE – Rekabet Kurulu tarafından verilen cezanın 14,5 milyon TL olarak ödendiği, şirketin cezanın iptali için dava açtığı belirtildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• AKSA – Akkök Holding tarafından 10,56 – 10,96 TL fiyat aralığından 2.100.450 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 40,17’ye yükseldi.

• AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 14,41 – 11,93 TL fiyat aralığından 8.125.723 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 25,40’a yükseldi.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 33,08 – 33,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BLUME – Vural Bulut tarafından 33,28 – 33,60 TL fiyat aralığından 72.436 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,79’a yükseldi.

• BLCYT – Bülent Bilici tarafından 24,90 TL fiyattan 2.065.241 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,02’ye geriledi.

• EUKYO – Talha Erdinç Şahin tarafından 9,00 – 12,00 TL fiyat aralığından 6.968.902 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,61’e yükseldi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 9,36 – 9,39 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 900.000 adet pay 27,04 TL fiyattan geri alındı.

• IDGYO – Haluk Ziya Kaya tarafından 4,92 – 6,00 TL fiyat aralığından 7.655.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,11’e yükseldi.

• LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 69.000 adet pay 142,40 – 144,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 26.852 adet pay 103,90 TL fiyattan geri alındı.

• MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 31,60 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,10’a yükseldi.

• MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 33,90 TL fiyattan geri alındı.

• METRO & MTRYO – MTRYO tarafından 8,71 – 8,83 TL fiyat aralığından 100.000 adet METRO payı satılırken, MTRYO’nun METRO’daki payı yüzde 1,29’a geriledi.

• METRO & ATLAS – MTRYO tarafından 9,02 – 9,06 TL fiyat aralığından 175.000 adet METRO payı satılırken, ATLAS’ın METRO’daki payı yüzde 1,20’ye geriledi.

• TEHOL – Pardus Portföy tarafından 643.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,96’ya geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• ALGYO – Şirket sermayesinin 2,0 milyar TL’den yüzde 200 oranında bedelli olarak 4,1 milyar TL nakden artışla 6,1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• GRTHO – Şirket sermayesinin 125 milyon TL’den yüzde 950 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 1,3 milyar TL’ye yükseltilecek.

Kaynak: İnfo Yatırım