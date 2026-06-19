Piyasalar güne hem siyasi hem de küresel cepheden gelen haber akışıyla başlıyor. Yurt içinde Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un gözaltına alınması ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa kararı dikkat çekti.

Küresel tarafta ise ABD-İran görüşmelerinin iptal edilmesi jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıdı. İsviçre'de bugün yapılması beklenen görüşmelerin gerçekleşmeyeceği açıklanırken, taraflar arasındaki diplomatik temasların geleceğine ilişkin belirsizlik arttı.

Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer gelişme ise MSCI'dan geldi. Endeks sağlayıcısı, Türkiye'nin bilgi akışı notunu düşürürken açığa satış yasağının uzatılması ve piyasa kurallarındaki sık değişiklikleri eleştirdi. MSCI'nin değerlendirmesi özellikle yabancı yatırımcı algısı açısından önem taşıyor.

Bugün veri gündeminde Türkiye'de Kapasite Kullanım Oranı, Almanya'da ÜFE ve İngiltere'de Perakende Satış verileri öne çıkacak. Öte yandan ABD ve Çin piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması küresel işlem hacimlerini sınırlayabilir.

Borsa İstanbul cephesinde ise haber akışının etkisiyle güne temkinli bir başlangıç bekleniyor. Piyasa beklentileri, BIST 100 endeksinin güne satıcılı açılış yapacağı yönünde şekilleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin 18 haziran tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimler şu şekilde;

BETAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 23 – 24 – 25 Haziran’da toplanacak.

AKBNK – Yurt dışında 539 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı 22 Haziran’da tamamlanacak.

ARCLK – Geri alınan 19.572.288 adet payın, pay başına 103,71 TL fiyattan 2,0 milyar TL’ye Whirlpool EMEA’ya satılacağı açıklandı.

ARCLK – Beko B.V. ile Whirlpool EMEA Holdings arasında, Whirlpool EMEA Holdings LLC'nin Beko Europe sermayesinde sahip olduğu ve sermayenin %25'ini temsil eden 2.500 adet B grubu hissenin 71,4 milyon euro karşılığında Beko B.V. tarafından devralınması için sözleşme imzalandığı açıklandı.

ARCLK – Şirketin, Rusya'daki IHP Appliances LLC paylarının satın alma işlemine ilişkin gelecekte doğabilecek tüm ödeme yükümlülüklerini sona erdirmek amacıyla, sözleşmenin yeni tarafı olan Whirlpool EMEA Holdings LLC ile anlaşarak tek seferde 40 milyon euro ödeme yapmayı kabul ettiği açıklandı.

AKCNS – Heidelberg Materials tarafından pay alım kapsamında, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran bir hal mevcut olup olmadığına ilişkin olarak SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ATEKS – Şirketin, konkordato talebinin feragat nedeniyle sonlandırılmasına ve konkordato komiser heyetinin görevlerine son verilmesine karar verildiği açıklandı.

AKFYE – Şirketin, %100 bağlı ortaklıkları olan Derbent Enerji ve Korda Enerji tarafından, TEİAŞ'ın RES katkı payı hesaplamalarında mevzuata aykırı şekilde fazla tahsilat yaptığı iddiasıyla açılan davalarda verilen lehe kararların Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiği, bu kapsamda Derbent Enerji yaklaşık 26 milyon TL, Korda Enerji ise yaklaşık 22 milyon TL tutarında alacağının TEİAŞ'tan tahsil edileceği açıklandı.

ASGYO – Ankara Sincan’daki 9.936 m 2 taşınmaz kapsamında Çınarlar Grup ile Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ASGYO – Ankara Sincan’daki 13.481 m 2 taşınmaz kapsamında Çınarlar Akçadağ adi ortaklığı ile Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ASGYO – Ankara Sincan’daki 21.707 m 2 taşınmaz kapsamında Çınarlar Akçadağ adi ortaklığı ile Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

BRKVY – Şirketin, ISCTR tarafından gerçekleşen 38,7 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesini kazanması sonrasında, devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

BINHO – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı 1000 Ödeme Hizmetleri'nin tüm paylarını 15 milyon dolara Veridion Teknoloji’ye sattığı açıklandı.

BINHO – Meta Mobilite Enerji’nin Mardin’deki GES yatırımı için yurt içinde bir şirket ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

CUSAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

CRFSA – 183 gün vadeli 1 milyar TL tutarında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edildiği açıklandı.

CCOLA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştiği açıklandı.

EUPWR – 3 yatırımcı tarafından 52.800.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EUPWR – Harmanlı Enerji, Öztürk Power Enerji, Malek Enerji ve Baz Enerji Yatırımları tarafından 52.800.000 adet payın pay başına 79,25 TL fiyattan kurumsal yatırımcılara bugün satılacağı açıklandı.

EUPWR & RUBNS – VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

FENER – Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşma imzalandığı açıklandı.

GESAN – Harmanlı Enerji, Öztürk Power Enerji ve Baz Enerji Yatırımları tarafından 34.500.000 adet payın pay başına 65,95 TL fiyattan kurumsal yatırımcılara bugün satılacağı açıklandı.

GESAN – 3 yatırımcı tarafından 34.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GESAN – VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Temmuz’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 17 Temmuz’a kadar uzatıldı.

GOODY – İzmit fabrikasında 2 Temmuz – 2 Ağustos arasında üretime ara verileceği açıklandı.

HLGYO – Kocaeli Dilovası’ndaki 16.276 m 2 ’lik arsanın HALKB’ye 1,5 milyar TL’ye satışının tamamlandığı açıklandı.

HALKB – 5 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’y başvuru yapıldığı açıklandı.

HUNER – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

ISCTR – 182 gün vadeli 4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISMEN – 92 gün vadeli 5,1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

INGRM – Şirketin, Veeam ProPartner Summit 2026 etkinliğinde ödül aldığı açıklandı.

KGYO – 139 gün vadeli 170 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KBORU – Malatya CTP Kompozit Boru üretim tesisinin ek üretim hatlarının kurulduğu, yıllık ciroya 40 milyon dolar ek ciro beklendiği açıklandı.

KLKIM – LLC Qaleat Alianshaat’ın %51’lik payının 12 milyon dolara LLC Qaleate’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.

KLKIM – Şirketin, %50 iştiraki olan Kalekim Romania’nın Romanya'nın Köstence bölgesindeki arsa ve ilgili yapı ruhsatı haklarını toplam 670.000 euro bedelle Euro House Construct’a devrettiği açıklandı.

KLKIM – Romanya’da %50 oranında iştirak edilen Kalekim Romania’nın sermayesindeki diğer %50'yi temsil eden 2.000.000 adet payın 400.000 euro bedel karşılığında satın alındığı açıklandı.

KGYO – Şirketin, data center yatırımlarına yönelik iş geliştirme çalışmalarına başladığı açıklandı.

MARKA – MT Marka Proje Danışmanlığı tarafından şirkete açılan dava kapsamında mahkemenin şirket lehine verdiği davanın reddi kararına karşı davacı şirketin istinafa başvurduğu, istinaf başvurusunun reddedildiği açıklandı.

MIATK – Şirketin, Kuveyt'te bir firma ile iş birliği geliştirilmesi amacıyla Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.

OZKGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

QNBTR – 378 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – 461 gün vadeli 15 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PEKGY – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Sozinv tarafından Tera Orman Beykoz projesinin lansmanının yapıldığı açıklandı.

SAHOL – AKCNS’daki %39,72’lik payın 4279 milyon dolar bedelle Heidelberg Materials’e satışının tamamlandığı açıklandı.

SNICA – 3 yatırımcı tarafından 54.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SEKUR – Şirketin, finansal duran varlıklar ile maddi ve maddi olmayan tüm varlıklarının nakit olarak satmasına karar verdiği ve önemli nitelikte işlem olmasından kaynaklı olarak ayrılma hakkı oluştuğu, ayrılma hakkı kullanım fiyatının 6,0656 TL olarak belirlendiği açıklandı.

TCELL – Şirket bağlı ortaklıklarından BeST’in sermayesinin artırıldığı açıklandı.

YATAS – Kayseri İncesu Sünger Fabrikası’nın açıldığı belirtildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

TNZTP – Şirket sermayesinin 400 milyon TL’den %70 oranında bedelsiz olarak 300 milyon TL kar payından artışla 700 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsa İstanbul'daki şirketlerin 18 haziran'da KAP'a gönderdiği pay alım-satım işlemlerine ilişkin bildirimler şu şekilde;

EUKYO – Hasan Yalçın tarafından 9,00 – 10,00 TL fiyat aralığından 3.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,61’e geriledi.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 35,10 – 35,16 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,22’ye yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.513.586 adet pay 36,11 TL fiyattan geri alındı.

MARBL – Osman Cavit Turunç tarafından 12,92 – 14,40 TL fiyat aralığından 1.063.887 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,84’e geriledi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 44,02 – 44,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

PETKM – Deniz Portföy tarafından 19,22 TL fiyattan 13.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,03’e yükseldi.

SANEL – Ali Yıldırım tarafından 56,10 TL fiyattan 80.540 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,00’e geriledi.

TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket: ULKER

Brüt temettü: 5,7328 TL

Net temettü: 4,8729 TL

Temettü verimi: %4,90

Dağıtım tarihi: 19.06.2026

Kapanış fiyatı: 117,00 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 111,27 TL

Bugün genel kurulu olan şirketler: SERNT

(İNFO YATIRIM)