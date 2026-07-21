Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu'dan gelen haber akışına çevrildi. ABD ile İran arasında gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler enerji piyasalarında yakından izleniyor. Öte yandan ABD ordusu İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını açıklarken, İran ise Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Piyasalarda bu hafta veri gündemi de yoğun olacak. Bugün İngiltere'de işsizlik oranı, ABD'de RedBook verisi takip edilirken, Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları açıklanacak. Moody's'in Türkiye raporu ise 24 Temmuz'da yayımlanacak. Borsa İstanbul'da ise güne alıcılı başlangıç beklentisi öne çıkıyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

Metgün Enerji – METEN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın İnfo Yatırım liderliğinde toplanacak.

Albayrak Hazır Beton – ALBTN.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 22 – 23 Temmuz’da toplanacak.

Masfen Enerji – MASFN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 – 23 – 24 Temmuz’da toplanacak.

Kardemir Çelik – KARCL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 – 23 – 24 Temmuz’da toplanacak.

AGHOL – 4,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ASTOR – TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalenin 351,1 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

ALTNY – Şirket bağlı ortaklığı Taac Havacılık’ın 134,1 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

AVPGY – Avcılar’daki depolu imalathanenin 150 milyon TL bedelle alınmasına karar verildiği açıklandı.

ATEKS – Kırklareli Lüleburgaz’daki taşınmazın üzerine ipotek tesis edilmesine karar verildiği, VAKBN lehine taşınmaz üzerine 15 milyon dolar tutarında ipotek tesis edildiği açıklandı.

AVOD – Şirketin bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup’un Muğla Köyceğiz'deki krom maden sahasının satışı için 2023 yılında başlatılan sürecin 2026 yılı işletme ruhsatı ve rehabilitasyon bedellerinin süresinde ödenmemesi nedeniyle ruhsatın iptal edildiği, bağlı olarak maden sahasının satış sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

AVOD – Şirket bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup'a ait Muğla’daki krom işletme ruhsatının 2026 yılı işletme ruhsat ve rehabilitasyon bedellerinin süresinde ödenmemesi nedeniyle MAPEG tarafından iptal edildiği, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların başladığı açıklandı.

BARMA – Tufan Berk Aras tarafından 7.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BIOEN – Şirket bağlı ortaklığı İzmir Novtek Enerji ile Enerji İşçileri Sendikası arasında Harmandalı Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi için Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla yapılan görüşmeler anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

CVKMD – Hüseyin Çevik tarafından 42.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CVKMD – Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’e Bursa’daki Krom Ocağı Kapasite Artışı ve Patlama Dizaynı Değişikliği ÇED başvurusunun yapıldığı açıklandı.

DSTKF & OZATD & SUNTK – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı Yaka IKE’nin sermayesinin 1,9 milyon eurodan 2,7 milyon euroya yükseltildiği açıklandı.

EREGL – Erdemir Van GES projesi kapsamında ÇED'in halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.

ENJSA – Adana GES projesi kapsamında ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.

FZLGY – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı FZL Gayrimenkul Yapı’yı devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

FORTE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 225 milyon TL’den 335 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

FORTE – Şirketin %100 bağlı ortaklığı MilSoft’un 1,2 milyar dolarlık iş aldığı açıklandı.

GRTHO – Şirket iştiraki Ral Enerji tarafından Afyon’daki RES projesi için ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

ISMEN – 43 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KTLEV – Şirketin, Bainbridge Gayrimenkul’de sahip olduğu payların %35’ini 55 milyon dolara T6 Gayrimenkul’e, %35’ini 65 milyon dolara Laran Gayrimenkul’e devrinin tamamlandığı açıklandı.

KTLEV – Şirketin, Bolu’da şube açtığı belirtildi.

KOTON – Jeopolitik gerginlikler kapsamında Rusya’daki deponun hasar gördüğü, zarar uğrayan stokların toplam barlıkların %0,4’üne karşılık geldiği açıklandı.

LXGYO – Şirket tarafından İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir arsa için NBG Zeytinburnu İnşaat Yatırım ile hasılat paylaşımı esaslı inşaat sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

MAGEN – Şirketin yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Denizli ve Manisa'da toplam 505 MWm kurulu güç potansiyeline sahip 9 jeotermal ruhsatın devrini tamamladığı, ruhsat sahalarındaki ilk jeotermal kuyu sondaj çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Oilwell Dynamics ile hizmet sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

OZYSR – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Ozyasar Wire’nin iki firmadan deneme siparişleri aldığı açıklandı.

PRKME – Şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik’in kömür satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

SKYLP – Şirketin, Borsa İstanbul Grubu SAN Direktör Modül Yenileme, Ek Modül Temini, Bakım ve Destek Hizmeti Satın Alım İhalesine teklif verildiği açıklandı.

SMRTG – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

TRILC – Şirketin, Tetadif 0.5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon adlı difteri – tetanoz aşısının ruhsatına ilişkin daha önce alınan askıya alma kararının açılan dava sonucunda iptal edildiği açıklandı.

TMSN – Ereğli Tekstil’e ait ve Deniz Bank’a rehinli 650.000 adet halka açık B grubu TMSN payı üzerindeki rehnin Deniz Bank tarafından kaldırıldığı açıklandı.

TSKB – 367 gün vadeli, 65 milyon dolar ve 141,4 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı açıklandı.

VBTYZ – Disnet Europe unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

YEOTK – Şirket ile Rixos Hotels arasında, Antalya'da bulunan The Land of Legends tesisinde kullanılmak üzere toplam 12,3 MWh kapasiteli enerji depolama sistemlerinin tedariki ve süpervizyon hizmetlerine ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

AKFYE – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 6,0 milyar TL artışla 7,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

KUVVA – Şirket sermayesinin 31,0 milyon TL’den %1.349,6 oranında bedelsiz olarak 419,0 milyon TL artışla 450 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

VAKFN – Şirket sermayesi bugün 5 milyar TL’den %20 oranında bedelsiz olarak 1 milyar TL artışla 6 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,3083 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat KTLEV 0,0966 0,0821 %0,05 21.07.2026 180,60 180,50 TAVHL 1,8050 1,5342 %0,66 21.07.2026 272,50 270,70 GRTHO 0,4490 0,3817 %0,19 22.07.2026 - - AKFGY 0,0137 0,0137 %0,49 15.09.2026 - -

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 20 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği pay alım-satım bildirimlerden derlenen duyurular şu şekilde;

ASGYO – Abdulkadir Konukoğlu tarafından 12,00 – 12,02 TL fiyattan 450.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,05’e yükseldi.

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.250.000 adet pay 3,57 – 3,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 6,95 – 7,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamına 383.824 adet pay 5,87 – 5,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,60 TL fiyattan 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,97’ye yükseldi.

MANAS – Bank of America Corporaiton tarafından 33,70 – 34,05 TL fiyat aralığından 6.102.319 adet alış ve 93.91.406 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,77’ye geriledi.

PETKM – Deniz Portföy tarafından 20,61 – 20,62 TL fiyat aralığından 37.000.000 adet alış ve 38.000.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 49,84 – 50,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler; GEREL

(İNFO YATIRIM)