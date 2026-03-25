Modern savaşlar artık sadece askeri unsurlar üzerinden ilerlemiyor. Dijitalleşen dünyada ekonomik sistemlerin omurgasını oluşturan veri merkezleri, enerji hatları ve iletişim altyapıları doğrudan stratejik hedef haline gelmiş durumda.

Bugün bir veri merkezine yapılan saldırı, yalnızca bir sunucu kaybı değil; bankacılık işlemlerinden hava trafiğine, kamu hizmetlerinden ticarete kadar geniş bir alanı felç edebilecek zincirleme etki yaratıyor. Aynı şekilde enerji altyapısındaki bir kesinti, üretimden lojistiğe kadar tüm ekonomik düzeni sekteye uğratabiliyor.

Bu nedenle yeni dönemde “kritik altyapı” kavramı yeniden tanımlanıyor. Veri artık petrol kadar değerliyken, onu barındıran merkezler de rafineriler kadar stratejik hale gelmiş durumda.

Körfez’in kırılganlığı ortaya çıktı

Uzun yıllardır Dubai ve genel olarak Birleşik Arap Emirlikleri, bölgenin en güvenli finans ve teknoloji merkezlerinden biri olarak görülüyordu. Düşük vergi, güçlü lojistik altyapı ve uluslararası sermayeye açık yapı sayesinde özellikle veri merkezi yatırımları için cazip bir üs haline gelmişti.

Ancak son gelişmeler bu algıyı ciddi şekilde sarstı. İran ile ABD arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı üzerindeki riskler ve enerji tesislerine yönelik tehditler, Körfez’in aslında ne kadar kırılgan bir zeminde bulunduğunu yeniden gündeme taşıdı.

Bu tablo, yatırımcıların aklında tek bir soruyu büyütüyor:

“Bu kadar kritik altyapı, jeopolitik olarak bu kadar hassas bir bölgede ne kadar güvende?”

Yatırımcı davranışı değişiyor: Güvenlik artık maliyet kadar önemli

Küresel sermaye uzun süre boyunca maliyet avantajı ve operasyonel hız üzerinden konumlanıyordu. Ancak yeni dönemde tablo değişiyor.

Artık yatırım kararlarında; siyasi istikrar, askeri risk, enerji güvenliği ve veri sürekliliği gibi unsurlar en az finansal getiri kadar belirleyici hale geliyor.

Özellikle teknoloji devleri ve enerji şirketleri için kesintisiz hizmet sunumu kritik bir zorunluluk. Bu da yatırımların “ucuz ve hızlı” bölgelerden ziyade, “güvenli ve sürdürülebilir” coğrafyalara kaymasına neden oluyor. Tam da bu noktada Türkiye’nin adı daha sık telaffuz edilmeye başlanıyor.

Türkiye’nin yükselen rolü: Coğrafya kader mi, avantaj mı?

Türkiye, jeopolitik anlamda çoğu zaman risklerle anılan bir ülke olsa da, mevcut küresel denklemde bu konum önemli bir avantaja dönüşme potansiyeli taşıyor.

Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında yer alan Türkiye, veri akışı açısından düşük gecikme süreleri sunabilecek nadir ülkelerden biri. Aynı zamanda uluslararası fiber hatların geçiş güzergahında bulunması, ülkeyi doğal bir veri köprüsü haline getiriyor. Enerji tarafında ise Türkiye zaten yıllardır bir koridor ülke konumunda. Azerbaycan’dan gelen doğalgaz hatları, Rusya bağlantıları ve Doğu Akdeniz potansiyeli, Türkiye’yi sadece tüketici değil, aynı zamanda dağıtım merkezi haline getiriyor.

Bu iki dinamik – veri ve enerji – birlikte düşünüldüğünde, Türkiye’nin stratejik değeri katlanarak artıyor.

Altyapı dönüşümü: Potansiyelden gerçeğe

Türkiye’de son yıllarda veri merkezi yatırımlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Yerli ve yabancı teknoloji şirketleri, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde yeni nesil veri merkezleri kurmaya başladı.

Aynı şekilde yenilenebilir enerji yatırımları, güneş ve rüzgar projeleriyle birlikte hız kazanıyor. Bu durum, veri merkezleri için kritik olan “kesintisiz ve sürdürülebilir enerji” ihtiyacını karşılayabilecek bir ekosistem oluşturuyor.

Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla gerçeğe dönüşmesi için bazı başlıklar kritik önem taşıyor:

regülasyonların sadeleşmesi, yatırım teşviklerinin artırılması ve uluslararası standartlarda veri güvenliği altyapısının güçlendirilmesi.

Yeni dönemin kazananı kim olacak?

Küresel sistem büyük bir dönüşümden geçiyor. Veri ve enerji artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik güç unsurları haline gelmiş durumda.

Bu yeni oyunda kazananlar; yalnızca ucuz iş gücü sunanlar değil,

aynı zamanda güvenli, istikrarlı ve sürdürülebilir altyapı sağlayabilen ülkeler olacak.

Türkiye, doğru adımlar atıldığı takdirde bu yarışta öne çıkabilecek nadir ülkelerden biri olarak görülüyor. Körfez’de artan riskler ve Avrupa’daki maliyet baskısı düşünüldüğünde, Türkiye’nin sunduğu DENGE modeli yatırımcılar için giderek daha cazip hale geliyor.

Tarihi bir fırsat penceresi

Ortaya çıkan tablo net: Dünya artık verinin ve enerjinin nerede depolandığına ve nasıl korunduğuna daha fazla odaklanıyor. Dubai gibi merkezlerin sorgulanmaya başlanması, yeni alternatiflerin önünü açarken Türkiye için önemli bir fırsat penceresi oluşturuyor. Bu fırsatın değerlendirilebilmesi ise yalnızca coğrafi avantajla değil; doğru strateji, güçlü altyapı ve güven veren bir yatırım ortamıyla mümkün olacak.

Eğer bu denge sağlanabilirse, Türkiye önümüzdeki dönemde sadece bölgesel değil, küresel ölçekte bir veri ve enerji üssü haline gelebilir.