Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Imperial Tobacco grubundaki sigaralara zam geldiğini duyurdu.

EN UCUZ SİGARA 100 TL'YE YÜKSELDİ

Güncellenen fiyat listesine göre Imperial Tobacco grubunda yer alan en ucuz sigara 100 TL olurken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 120 TL'ye çıktı.

Böylece haziran ayı içerisinde sigara gruplarında yaşanan fiyat artışlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

SON GÜNLERDE PEŞ PEŞE ZAMLAR GELDİ

Sigara sektöründe son günlerde birçok marka grubunda fiyat güncellemeleri yapıldı.

Philip Morris (PM) Grubu: 6 Haziran'da yapılan zam sonrası en ucuz sigara 110 TL, en pahalı sigara 130 TL oldu.

BAT Grubu: 4 Haziran'da gelen zamla en ucuz sigara 105 TL'ye, en pahalı sigara ise 120 TL'ye yükseldi.

JTI Grubu: 2 Haziran'da açıklanan fiyat artışı sonrası gruptaki en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara 120 TL seviyesine çıktı.

Captain Black Grubu: Güncel fiyat listesinde en düşük sigara fiyatı 95 TL, en yüksek fiyat ise 100 TL olarak yer aldı.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.