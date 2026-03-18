Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tutuklandı. 'Testo Taylan' adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız'ın tutuklanma nedeni halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme olarak açıklandı.
"Testo Taylan"adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız hakkında, hesabından paylaşılan"Sosyal Mühendis Akademi" başlıklı video nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Söz konusu videoda, "sosyal deney"adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikte davranışlara yer verildiği iddiaları üzerine harekete geçildi.
Gözaltına alınan Danyıldız’ın, sosyal medyada Burak Doğan tarafından yapılan paylaşıma göre tutuklandığı öne sürüldü.