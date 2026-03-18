"Testo Taylan"adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız hakkında, hesabından paylaşılan"Sosyal Mühendis Akademi" başlıklı video nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Söz konusu videoda, "sosyal deney"adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikte davranışlara yer verildiği iddiaları üzerine harekete geçildi.

TESTO TAYLAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Danyıldız’ın, sosyal medyada Burak Doğan tarafından yapılan paylaşıma göre tutuklandığı öne sürüldü.