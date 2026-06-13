Kurulun 13 Haziran 2026 tarihli ve 2026/38 sayılı bülteninde yer alan karara göre, mevcut uygulamalar 26 Haziran 2026 tarihi seans sonuna kadar sürdürülecek.

SPK tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına yönelik tedbirin uzatıldığı belirtildi. Ayrıca, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin düzenlemenin de aynı tarihe kadar geçerliliğini koruyacağı ifade edildi.

Söz konusu karar kapsamında, yatırımcıların piyasadaki işlemlerini yürütürken mevcut tedbirleri dikkate almaları gerektiği vurgulandı. Böylece, piyasalarda istikrarın korunmasına yönelik uygulamaların 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edeceği kesinleşmiş oldu.