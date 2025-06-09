Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husrih Şam'da Financial Times'a konuştu, ülke ekonomisine ilişkin son gelişmeleri aktardı. Husrih, Suriye'nin “birkaç hafta içinde” SWIFT uluslararası ödeme sistemine geri döneceğini ve 14 yıl sonra ülkenin yeniden küresel ekonomiyle bağlantı kuracağını aktardı.

SURİYE EKONOMİSİ İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Yıkıma uğrayan ekonomiyi yeniden inşa etmek için ülkenin mali sistemini ve para politikasını yeniden yapılandırmaya yönelik bir yol haritası belirlediklerini aktaran Abdulkadir Husrih, yabancı yatırımı geri getirmeyi, ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı, para birimini normalleştirmeyi ve bankacılık sektöründe reform yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Husrih Financial Times'a verdiği demeçte “Yeniden inşa ve altyapı için beklenen doğrudan yabancı yatırım göz önüne alındığında ülkenin bir finans merkezi olarak markasını geliştirmeyi hedefliyoruz. Önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da daha yapılacak çok iş var” dedi.

İLK ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞI

Öte yandan FT'ye göre SWIFT'in geri dönüşü, yeni hükümetin Suriye ekonomisini liberalleştiren revizyonunda ilk önemli kilometre taşı. Ayrıca ABD'nin geçen ay yaptırımları kaldırmasının ardından yeni yetkililerin uluslararası ticaret ve yatırımı cezbetmek için hızlı hareket ettiğinin de bir işareti.