Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta ekonomi ve yargı alanında önemli düzenlemeler gündeme gelecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra AK Parti'nin uzun süredir hazırlıkları devam eden 12. Yargı Paketi'ni Meclis'e sunması bekleniyor.

12. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELİYOR

AK Parti'nin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı 12. Yargı Paketi'nde yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Teklif kapsamında hukuk yargılamalarında ön inceleme duruşmalarının ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla yapılabilmesi planlanırken, duruşmalar arasındaki sürenin en fazla 3 ay olması hedefleniyor.

Pakette yer alması beklenen ekonomik düzenlemeler de dikkat çekiyor. Buna göre, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlere ilişkin yeni düzenlemeler kapsamında kanuni faiz oranının mevcut yüzde 24 seviyesinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reeskont oranının yüzde 80'ine karşılık gelen yaklaşık yüzde 31 seviyesine çıkarılması öngörülüyor.

"IBAN MAĞDURLARI" İÇİN YENİ DÜZENLEME

Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve hesaplarını başkalarına kullandırmaları nedeniyle dolandırıcılık soruşturmalarıyla karşı karşıya kalan kişiler için de yeni bir düzenleme hazırlanıyor.

Pakette, bu kişiler için "nitelikli dolandırıcılık" suçundan farklı bir hukuki tanımlama yapılması planlanıyor.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM YAPILACAK

TBMM Genel Kurulu'nda görev süresi 25 Haziran'da sona erecek Sayıştay Başkanı'nın yerine yeni başkan seçimi yapılması bekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen seçim sonucunda mevcut Başkan Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık aday olarak belirlenmişti.

TORBA KANUN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 26 maddelik torba kanun teklifinin 13 maddesi kabul edilmişti. Geçtiğimiz hafta görüşmelere ara verilmesinin ardından bu hafta teklif üzerindeki çalışmaların sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın Türkiye'de enerji santralleri kurmasına ilişkin hükümetler arası anlaşmanın da Genel Kurul gündemine gelip gelmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

TBMM'de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.