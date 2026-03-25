Türkiye genelinde hava durumu yeniden yağışlı sisteme giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olurken Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, bazı bölgelerde ise kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

GÜNEY KIYILARDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteoroloji verilerine göre, özellikle Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde ani sağanaklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE BUZLANMA UYARISI

Yüksek kesimlerde ise kış şartları yeniden kendini gösterecek. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji, Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

MARMARA VE EGE KIYILARINDA FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı uyarı yapıldı.

DOĞU BÖLGELERİNDE ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Uzmanlar, özellikle kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

YAĞIŞLAR BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Bölgesel değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusunda yağmur etkili olurken, Ege ve Akdeniz genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek. İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da da aralıklı yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’da ise yağışlar yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.