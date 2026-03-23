Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul’da yaşadığı rezidansta 16. kattan düşerek 61 yaşında hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi’nde bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Erol Köse olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Olay yerinde bulunan ve Köse’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Köse ile birlikte yaşadıklarını belirledi.

Mevlüt Y., verdiği ilk ifadede Köse’nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu söyledi.

“LOBİYE İNDİM, GERİ DÖNDÜĞÜMDE AŞAĞIDAYDI”

Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse’nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını binanın önünde yerde gördüğünü ifade etti. Köse’nin, 16’ncı kattaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re’sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir” denildi.