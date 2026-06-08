Hisse senedi yoğun fonlar, son bir yılda yatırımcısına sağladıkları getirilerle dikkat çekiyor. Türlerine göre fonlar listesinde yer alan verilere göre bazı fonlar, aynı dönemde mevduat ve enflasyonun üzerinde performans sergileyerek yatırımcısının parasını neredeyse ikiye katladı.

ZİRVEDEKİ FON YÜZDE 168,75 KAZANDIRDI

ForInvest verilerine göre, listenin ilk sırasında yer alan PHE kodlu fon, son 1 yılda yüzde 168,75 getiri sağladı. Bu performans, 100 bin TL'lik yatırımın yaklaşık 269 bin TL'ye yükselmesi anlamına geliyor.

PHE'nin ardından KHA kodlu fon yüzde 129,84, YAY kodlu fon ise yüzde 122,27 getiri ile öne çıktı.

BİRÇOK FON YÜZDE 100 BARAJINI AŞTI

Son 1 yıllık performanslara göre;

PHE: %168,75

KHA: %129,84

YAY: %122,27

BIH: %116,74

AOY: %103,59

THF: %102,06

GUH: %100,87

Böylece 7 fonun son bir yılda yatırımcısına yüzde 100'ün üzerinde getiri sağladığı görüldü.

AYLIK PERFORMANSLARDA DA ÇİFT HANELİ YÜKSELİŞ

Fonların son 1 aylık getirilerine bakıldığında ise HRZ yüzde 19,66 ile listenin zirvesinde yer aldı. KHA yüzde 18,29, YAY yüzde 15,28 ve PHE yüzde 14,62 yükseliş kaydetti.

HİSSE SENEDİ FONU NEDİR?

Hisse senedi fonu, yatırımcıların birikimlerinin uzman portföy yöneticileri tarafından ağırlıklı olarak şirket paylarına (hisse senetlerine) yatırıldığı bir kolektif yatırım aracıdır. Fon portföyünün yasal olarak en az %80'i hisse senetlerinden oluşur ve bu sayede yatırımcılar, piyasa getirilerine ortak olurlar.

YATIRIMCILARIN İLGİSİ SÜRÜYOR

Borsa İstanbul'daki yükseliş dönemlerinde hisse senedi yoğun fonlara olan ilgi artarken, uzmanlar fon seçerken yalnızca geçmiş getirilerin değil, risk seviyesi ve portföy dağılımının da dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

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