Orhan Esen, hayatını kaybetti. Besteleri ve öğretmen kimliğiyle tanınan usta sanatçının vefatı, müzik camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Sanatçının vefat haberi, yeğeni tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum." ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan bilgilere göre Orhan Esen'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Acı haber kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sanatçının cenazesinin Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Orhan Esen’in besteleri, Adnan Şenses, Cengiz Kurtoğlu ve Güllü gibi arabesk müziğin önemli isimleri tarafından seslendirildi. Sanatçı, özellikle "Nihavent Gecesi" adlı eseriyle tanınıyordu.