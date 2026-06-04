Kripto para piyasalarında haziran ayıyla birlikte satış baskısı hız kazandı. Piyasanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde işlemlerde 61 bin 310 dolara kadar gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesini test etti.

Sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla toparlanma çabası gösteren Bitcoin, sabah saatlerinde yeniden 64 bin dolar seviyesine yaklaşarak kayıplarının bir kısmını telafi etti.

STRATEGY'NİN SATIŞI SATIŞ BASKISINI ARTIRDI

Piyasalarda yaşanan düşüşte, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri olan ABD merkezli Strategy'nin 32 adet Bitcoin sattığını açıklaması etkili oldu.

Söz konusu gelişmenin ardından Bitcoin'de özellikle hafta başından bu yana satış baskısının arttığı belirtilirken, haftanın ilk üç işlem gününde kripto fonlarından 2 milyar doların üzerinde çıkış yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca son 13 işlem gününün tamamında para çıkışı gerçekleşmesi, piyasa tarihinde kaydedilen en uzun çıkış serilerinden biri olarak dikkat çekti.

ZİRVENİN YARISINA GERİLEDİ

Bitcoin, Ekim 2025'te 126 bin 270 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak bu zirvenin ardından başlayan satış dalgası fiyatları aşağı çekti.

Şubat 2026'da 59 bin 930 dolara kadar gerileyen BTC, mart ve nisan aylarında toparlanma gösterirken mayıs ayında da 83 bin dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak kâr satışlarının etkisiyle yükseliş trendi son buldu ve mayıs ayı düşüşle tamamlandı.

Bitcoin, haziran ayının ilk dört işlem gününde yaklaşık yüzde 13 değer kaybederken, tarihi zirvesinin de yaklaşık yüzde 50 altında işlem görüyor.

Kaynak: TradingView

KRİTİK SEVİYE 60 BİN DOLAR

Analistler, Bitcoin için 60 bin dolar seviyesinin kritik destek konumunda bulunduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısı derinleşebilir ve aşağı yönlü hareket hız kazanabilir. Buna karşın 60 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde tepki yükselişlerinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.

YIL BAŞINDAN BU YANA KAYIP YÜZDE 27'YE YAKLAŞTI

Bitcoin'in 2026 yılı başından bu yana yaşadığı değer kaybı yüzde 27 seviyesine yaklaşırken, yatırımcıların "dijital altın" söylemine yönelik güveninin de sorgulanmaya başladığı belirtiliyor.

Özellikle son dönemde Bitcoin'in ABD teknoloji hisselerine kıyasla daha zayıf performans göstermesi dikkat çekerken, ETF fon akışlarındaki zayıflama ve düzenleyici gelişmelere ilişkin belirsizlikler de piyasa üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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