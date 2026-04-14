Borsa İstanbul, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) ve Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) paylarına yönelik yeni tedbir kararları alındığını duyurdu.

RNPOL İÇİN EMİR PAKETİ TEDBİRİ

Açıklamaya göre, RNPOL paylarında 14 Nisan 2026 seans başından 13 Mayıs 2026 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri uygulanacak.

Bu kapsamda:

-Piyasa emri ve piyasadan limite emir girişleri yasaklanacak

-Emir iptali, miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirme yapılamayacak

-Emir toplama sürecine ilişkin veri yayını sınırlandırılacak

Öte yandan RNPOL paylarında halihazırda uygulanan açığa satış yasağı, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirlerinin de aynı süre boyunca devam edeceği belirtildi.

DGNMO'DA AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI

DGNMO payları için ise 14 Nisan 2026'dan 13 Mayıs 2026 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

TEDBİRLER YARIN DEVREDE

Her iki hisseye yönelik tedbirlerin yarın seans başından (15 Nisan 2026) itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. Alınan kararların, piyasa düzeninin sağlanması ve yatırımcıların korunması amacıyla uygulandığı ifade edildi.

HİSSEDE TEDBİR KARARI NEDİR?

Tedbir kararı, bir hissede aşırı oynaklık veya spekülatif hareketler görüldüğünde, yatırımcıyı korumak ve piyasayı dengelemek için getirilen geçici işlem kısıtlamalarıdır. Bu kapsamda açığa satış, kredili işlem ya da emir türleri gibi bazı işlemler sınırlandırılabilir.