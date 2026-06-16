Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşı sona erdirecek geçici anlaşma haberi küresel piyasalara yön vermeye devam ediyor.

Tarafların bölgedeki deniz ablukalarını kaldırma kararı alması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın cuma günü yeniden açılabileceğine dair iyimser mesajları, piyasalardaki jeopolitik risk algısını tazeledi.

Hafta başında yüzde 2,2 değer kazanan ons altın, yeni işlem gününde de güçlü duruşunu bozmadı.

GÜVENLİ LİMANDA SON SEVİYELER

Küresel piyasaları sarsan enerji ve enflasyon şokunun hafifleyeceği beklentisi değerli metalleri desteklerken, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda fiyatlar saat 07:07 itibarıyla şu seviyelerde seyrediyor:

Gram Altın: Alış 6.442 TL / Satış 6.443 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.308 TL / Satış 10.535 TL

Yarım Altın: Alış 20.552 TL / Satış 21.070 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 43.666 TL / Satış 44.321 TL

Ata Altın: Alış 43.598 TL / Satış 44.062 TL

Gremse Altın: Alış 105.810 TL / Satış 107.276 TL

Ons Altın: Alış 4.328 Dolar / Satış 4.329 Dolar

PETROL DÜŞTÜ, ALTIN TERS KORELASYONU İZLİYOR

Enerji piyasaları Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimalini doğrudan fiyatlıyor.

Hafta başında yüzde 5 civarında sert bir düşüş yaşayan Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varil başına 81 dolar yakınlarında dengelenmeye çalışırken, Brent petrol günü 83 dolar civarında kapattı.

Savaşın başladığı şubat ayı sonundan bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kaybeden ons altın, çatışma süresince ham petrol ile ters bir korelasyon izlemişti.

Yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu körüklemesi ve merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek tutması, getiri sağlamayan altına olan talebi baskılamıştı. Ancak enerji fiyatlarındaki gevşeme, bu baskının hafifleyebileceğine işaret ediyor.

UZMANLAR NE DİYOR? "ALTIN VE GÜMÜŞ UCUZ KALDI"

MKS PAMP SA Araştırma ve Metal Stratejisi Başkanı Nicky Shiels, geçmiş Orta Doğu çatışmalarıyla kıyaslandığında ons altın ve gümüşün mevcut seviyelerde oldukça ucuz kaldığına dikkat çekiyor.

Shiels'a göre barış anlaşmasının kalıcı olması halinde yatırımcılardaki panik satışları tamamen duracak.

Uzmanlar, küresel risklerin yumuşamasıyla birlikte yatırımcıların dolar dahil ABD varlıklarına alternatif arayışında yeniden altına yöneleceğini tahmin ediyor. Piyasaların bundan sonraki yönünü ise kalıcı barış emareleri ve Fed'in atacağı faiz adımları belirleyecek.

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