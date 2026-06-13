Döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar açısından önemli göstergeler arasında yer alan döviz kurlarındaki güncel seviyeler dikkatle izleniyor. Peki, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Dolar ve Euro fiyatları ne kadar?

İşte güncel döviz kuru verileri...

DOLAR

Alış: 46,25 TL

Satış: 46,29 TL

EURO

Alış: 53,53 TL

Satış: 53,60 TL

STERLİN

Alış: 62,04 TL

Satış: 62,15 TL

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