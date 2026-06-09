Kurum, Ford Otosan hisseleri için "al" tavsiyesini korurken, hisseyi model portföyüne ekledi.

MARBAŞ MENKUL'DEN 187 TL HEDEF FİYAT

Marbaş Menkul, Ford Otosan için hedef fiyatını 187,00 TL olarak belirledi. Kurum tarafından yayımlanan raporda hisseye ilişkin tavsiye "al" olarak sürdürüldü.

Ayrıca FROTO hissesi, Marbaş Menkul'ün güncellenen model portföyünde de yer aldı.

PRİM POTANSİYELİ YÜZDE 114,94

Ford Otosan hisseleri son kapanışını 87,00 TL seviyesinden gerçekleştirirken, açıklanan 187,00 TL'lik hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 114,94 oranında prim potansiyeline işaret etti.

HEDEF FİYAT DETAYLARI

Aracı Kurum: Marbaş Menkul

Hedef Fiyat: 187,00 TL

Son Fiyat: 87,00 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %114,94

Açıklanma Tarihi: 9 Haziran 2026

FROTO hisseleri güne yükselişle giriş yaptı. Hissler yazım sırasında yüzde 0,17'lik yükselişle 87,25 TL'den işlem gördü.

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