Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında ihracat gelirlerinin toplam ciro içindeki payı yatırımcıların yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor. Döviz bazlı gelir elde eden şirketler, kur dalgalanmalarına karşı daha dirençli yapılarıyla öne çıkarken, Finnet2000'in 16 Haziran 2026 tarihli verilerine göre BIST 100'ün ihracat oranı en yüksek hisseleri belli oldu.

İHRACAT ORANINDA LİDER PASEU

Verilere göre Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU), yüzde 94,23'lük ihracat oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

PASEU'yu yüzde 89,40 ile Türk Hava Yolları (THYAO), yüzde 88,08 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama (BRSAN) takip etti.

İHRACAT ORANI EN YÜKSEK HİSSELER

BIST 100 endeksindeki şirketler arasında ihracat oranı en yüksek hisseler şu şekilde sıralandı:

Hisse İhracat Oranı (%) PASEU 94,23 THYAO 89,40 BRSAN 88,08 FROTO 81,45 CIMSA 71,91 ARCLK 63,75 CCOLA 60,98

YÜKSEK İHRACAT ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlara göre ihracat oranı yüksek şirketler, gelirlerinin büyük bölümünü yurt dışı pazarlardan elde ettikleri için iç talepte yaşanabilecek daralmalardan daha sınırlı etkilenebiliyor.

Yüksek ihracat oranına sahip şirketlerin öne çıkan avantajları şöyle sıralanıyor:

Döviz bazlı gelir sayesinde kur riskine karşı daha dirençli olmaları,

İç talep zayıflasa bile yurt dışı pazarlardan büyümeyi sürdürebilmeleri,

Küresel rekabet avantajına sahip olmaları,

Enflasyon muhasebesi dönemlerinde reel büyümenin daha net görülebilmesi.

KÜRESEL PAZARLARA AÇILAN ŞİRKETLER DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle son yıllarda ihracat gelirlerini artıran şirketler, küresel pazarlardaki büyümeden pay alırken yatırımcıların da radarına giriyor. Döviz gelirlerinin yüksek olması, şirketlerin finansal performanslarını destekleyen önemli unsurlar arasında değerlendiriliyor.

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