Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar sürüyor. OECD ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) ardından ABD'li yatırım bankaları da ekonomide yavaşlama sinyallerine dikkat çekti.

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesi, Goldman Sachs ve Citi'nin beklentilerinin altında gerçekleşti. Açıklanan verilerin ardından her iki kurum da büyüme görünümüne ilişkin temkinli değerlendirmelerde bulundu.

GOLDMAN SACHS BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA BEKLİYOR

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan raporda, Türkiye ekonomisinde dış talepteki zayıflık ve iç talebin güçlü seyretmesinin büyüme görünümü açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Raporda, zayıf ihracat performansının ekonomik aktivitedeki ivme kaybıyla birleştiğine dikkat çekilirken, iç talebin dış talebe kıyasla daha dirençli kalmasının cari denge ve dış ticaret görünümünü olumsuz etkilediği ifade edildi.

İHRACAT VE KREDİ BÜYÜMESİ VURGUSU

Goldman Sachs raporunda, "Zayıf ihracat ve güçlü iç talebin birleşimi, çekirdek ticaret açığının genişlemesine neden oluyor" değerlendirmesine yer verildi.

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Raporda ayrıca, ekonomi yönetiminin ihracatçılar için kurumlar vergisini yarıya indirmesi, Türk Lirası'nın daha hızlı değer kaybetmesine izin vermesi ve kredi büyümesine yönelik sınırlamaları sıkılaştırması gibi adımlarla sürece müdahale ettiği belirtildi.

Ekonomistler, son kredi büyüme sınırlandırmalarının önceki uygulamalara göre daha etkili olabileceğini ve kredi büyümesinde daha belirgin bir yavaşlama yaratabileceğini öngördü. Ancak geçmiş dönemde uygulanan benzer önlemlerin sınırlı etki göstermesi nedeniyle belirsizliğin sürdüğü vurgulandı.

TCMB İÇİN EK SIKILAŞMA BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, ödemeler dengesi görünümündeki bozulma ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal koşulları daha da sıkılaştırmak zorunda kalabileceğini değerlendirdi.

Banka, söz konusu gelişmelerin etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyümesinin yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Öte yandan Citi de daha önce yayımladığı değerlendirmede Türkiye ekonomisinde büyümenin 2026 yılında yavaşlayacağı öngörüsünde bulunmuştu.