Aracı kurumların Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik hedef fiyat açıklamaları sürüyor. Son olarak İnfo Yatırım, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) paylarını araştırma kapsamına alırken hisse için hedef fiyat ve tavsiyesini duyurdu.

MPARK İÇİN HEDEF FİYAT 676 TL

İnfo Yatırım tarafından yayımlanan raporda, Medical Park hisseleri için 676,00 TL hedef fiyat belirlenirken, tavsiye "endeks üstü getiri" olarak açıklandı.

Buna göre 448,75 TL seviyesindeki son kapanış fiyatı dikkate alındığında hissede yüzde 50,64 oranında prim potansiyeli bulunuyor.

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ARACI KURUMUN TAVSİYESİ DİKKAT ÇEKTİ

İnfo Yatırım'ın araştırma kapsamına aldığı MPARK hisseleri için açıkladığı hedef fiyat, mevcut piyasa değerinin önemli ölçüde üzerinde yer aldı. Kurumun "endeks üstü getiri" tavsiyesi, hissenin BIST 100 endeksine kıyasla daha güçlü performans gösterebileceği beklentisine işaret ediyor.

MPARK HEDEF FİYAT TABLOSU

Aracı Kurum: İnfo Yatırım

Hedef Fiyat: 676,00 TL

Son Fiyat: 448,75 TL

Tavsiye: "Endeks üstü getiri"

Prim Potansiyeli: %50,64

Açıklanma Tarihi: 9 Haziran 2026

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