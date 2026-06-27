22-26 Haziran haftasında İş Yatırım'ın net işlem hacmi 1,41 milyar TL satış yönünde gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hafta boyunca İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

PSGYO: 143.013.954 lot

PAHOL: 36.738.221 lot

IHLAS: 21.612.920 lot

ISCTR: 16.616.322 lot

SKBNK: 12.429.204 lot

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Haftalık işlemlerde en fazla net satış yapılan hisseler ise şöyle oldu:

SASA: 47.487.144 lot

DAPGM: 40.218.072 lot

IZENR: 20.350.849 lot

HEKTS: 19.664.058 lot

USAK: 17.818.279 lot

Veriler, İş Yatırım'ın hafta boyunca gayrimenkul ve banka hisselerinde alım ağırlıklı hareket ederken, sanayi ve enerji sektöründeki bazı hisselerde ise satış yönünde pozisyon aldığını ortaya koydu.

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