Borsa İstanbul'da 22-26 Haziran haftasında aracı kurumların hisse işlemleri yatırımcıların yakın takibindeydi. Haftalık verilere göre İş Yatırım, en fazla alımı PSGYO hissesinde gerçekleştirirken, en yoğun satışını ise SASA hissesinde yaptı.
22-26 Haziran haftasında İş Yatırım'ın net işlem hacmi 1,41 milyar TL satış yönünde gerçekleşti.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Hafta boyunca İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:
PSGYO: 143.013.954 lot
PAHOL: 36.738.221 lot
IHLAS: 21.612.920 lot
ISCTR: 16.616.322 lot
SKBNK: 12.429.204 lot
Kaynak: ForInvest
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Haftalık işlemlerde en fazla net satış yapılan hisseler ise şöyle oldu:
SASA: 47.487.144 lot
DAPGM: 40.218.072 lot
IZENR: 20.350.849 lot
HEKTS: 19.664.058 lot
USAK: 17.818.279 lot
Veriler, İş Yatırım'ın hafta boyunca gayrimenkul ve banka hisselerinde alım ağırlıklı hareket ederken, sanayi ve enerji sektöründeki bazı hisselerde ise satış yönünde pozisyon aldığını ortaya koydu.
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