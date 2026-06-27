Haftalık verilere göre kurumun öne çıkan alım tarafında ALVES, KATMR ve INFO yer alırken, satış tarafında ise ISCTR, SASA ve YKBNK dikkat çekti.

22-26 Haziran haftasında Bank of America'nın net işlem hacmi 11,98 milyar TL satış yönünde gerçekleşti.

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Bank of America'nın hafta boyunca en fazla net alım yaptığı hisseler şunlar oldu:

ALVES: 19.738.514 lot

KATMR: 15.075.091 lot

INFO: 14.812.026 lot

ENERY: 13.657.806 lot

KZBGY: 11.707.633 lot

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Haftalık işlemlerde en fazla net satış yapılan hisseler ise şöyle sıralandı:

ISCTR: 60.568.641 lot

SASA: 49.656.630 lot

YKBNK: 46.514.362 lot

IHLAS: 38.074.010 lot

HEKTS: 30.646.362 lot

Bank of America'nın haftalık işlemleri incelendiğinde, kurumun özellikle banka hisseleri başta olmak üzere bazı büyük ölçekli hisselerde satış ağırlıklı pozisyon aldığı, buna karşın sanayi ve farklı sektörlerdeki bazı hisselerde alım yönünde hareket ettiği görüldü.

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