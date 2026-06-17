Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakırın ton fiyatı, yüzde 0,3 artışla 13 bin 814 dolara yükseldi.

ANLAŞMA METAL PİYASALARINA DESTEK VERDİ

Dünya'da yer alan habere göre ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın İran limanlarına yönelik ablukayı sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içermesi, küresel emtia piyasalarında olumlu karşılandı. Anlaşma sonrasında petrol fiyatlarında görülen geri çekilme de enerji maliyetlerine ilişkin endişeleri azaltarak baz metalleri destekledi.

Diğer baz metallerde ise karışık bir görünüm öne çıktı. Alüminyum yüzde 0,9, çinko yüzde 0,11 ve kalay yüzde 0,1 yükselirken; kurşun yüzde 0,03, nikel ise yüzde 0,26 geriledi.

FED BEKLENTİLERİ YÜKSELİŞİ SINIRLANDIRIYOR

Piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrilirken, bu yıl faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması bakır fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesine neden oldu. Analistler, jeopolitik risklerdeki azalmanın olumlu etkisine rağmen faiz görünümünün emtia fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor.

BAKIR TARİHİ ZİRVENİN ARDINDAN YENİDEN TOPARLANIYOR

Bakır fiyatları Mayıs ayının son haftasında 14 bin dolar seviyesini aşarak tarihi zirveye yaklaşmış, ancak sonrasında gelen kâr satışlarıyla yönünü aşağı çevirmişti. Son yükselişle birlikte fiyatların yeniden kritik seviyelere yaklaştığı görülüyor.

Öte yandan, uluslararası finans kuruluşları da bakıra yönelik iyimser beklentilerini koruyor. Citigroup ve JPMorgan, küresel arz açığının devam etmesi halinde bakır fiyatlarının ton başına 15 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, enerji dönüşümü yatırımları, elektrikli araç üretimi ve altyapı projelerinin bakıra olan talebi desteklemeye devam ettiğini, arz tarafındaki sıkışıklığın ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

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