Şirket tarafından 22 Haziran 2026 tarihinde yapılan bildirimde, stratejik plan kapsamında Gaziantep'te termoplastik boru üretim fabrikası kurulması için çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Bu kapsamda, Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 bin 400 metrekare kapalı alana ve toplam 30 bin metrekare büyüklüğe sahip tesis ile arsaya ilişkin 10 yıllık kira sözleşmesi imzalandı. Sözleşme bedeli aylık 1 milyon 500 bin TL artı KDV olarak belirlendi.

Şirket, yatırımın iki faz halinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 10 milyon dolar olması öngörülürken, ilk fazın 2026 yılı sonuna kadar, ikinci fazın ise 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Kuzey Boru, söz konusu yatırım ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üretim kapasitesini artırmayı ve faaliyet alanını güçlendirmeyi amaçlıyor.

KBORU hisseleri yazım sırasında yüzde 3,29 yükselerek 26,4 TL’den işlem gördü.

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