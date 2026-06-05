Mevcut tutardan yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran'a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülere yönelik açıklama yayımladı. Bakanlık, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik ücretinin memur aylık katsayısındaki değişime bağlı olarak güncelleneceğini hatırlattı.

Mevcut uygulamada bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanırken, temmuz ayında yapılacak güncelleme sonrasında ücretin yaklaşık yüzde 14 artışla 475 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

BAŞVURULARDA SON GÜN 30 HAZİRAN

Mevcut bedel üzerinden bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

1 Temmuz ve sonrasında başvuru yapacak adaylar ise güncellenen tutar üzerinden ödeme gerçekleştirecek.

MSB'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaatlarını tamamlamaları önem arz etmektedir."

Bakanlığın açıklamasıyla birlikte bedelli askerlik planı yapan yükümlüler için zam öncesi başvuru süreci yeniden gündeme geldi.

Kaynak: NTV