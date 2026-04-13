Küresel ve yurt içi piyasalarda gündem yoğunluğunu koruyor. Jeopolitik gelişmeler, kredi derecelendirme adımları ve veri akışı yatırımcıların odağında yer alırken, Borsa İstanbul’un güne sınırlı satış baskısıyla başlaması bekleniyor.

SPK’DAN AÇIĞA SATIŞ KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağının 24 Nisan tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Kararın, piyasadaki oynaklığı sınırlamaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

TRUMP'TAN ABLUKA KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, TSİ 17.00 itibarıyla İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilerin engelleneceğini açıkladı. ABD ile İran arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamazken, Trump İran’ın petrol satamayacağını ve ambargo önlemlerinin etkili olacağını ifade etti. Ayrıca benzin fiyatlarının Kasım ara seçimlerine kadar yüksek kalabileceğini belirtti.

FITCH’TEN TÜRKİYE KARARI

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken görünümü pozitiften durağana çekti. Söz konusu adım, piyasalarda temkinli bir değerlendirmeye neden oldu.

ŞİMŞEK ABD TEMASLARINA BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve IMF – Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde New York’ta temaslarda bulunacak. Söz konusu görüşmelerin ekonomi yönetiminin uluslararası yatırımcılarla temasları açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

ŞİRKETLERDEN VE SEKTÖRLERDEN GELEN VERİLER

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre otomotiv üretimi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 geriledi. Öte yandan Emirates Global Aluminium, İran kaynaklı saldırılar sonrası bazı teslimat sözleşmelerinde mücbir sebep maddesini devreye aldığını açıkladı.

GÖZLER KRİTİK VERİ VE RAPORLARDA

13-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek IMF – Dünya Bankası toplantıları yakından takip edilecek. Yurt içinde bugün perakende satış verileri ile cari işlemler dengesi açıklanacak. Ayrıca S&P 17 Nisan’da, Scope Ratings ise 24 Nisan’da Türkiye raporlarını yayımlayacak.

BORSADA AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Analistler, BIST 100 endeksinin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyor. Piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve veri akışının yön üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

BORSA İSTANBUL PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 53,37 – 53,44 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %24,45’e yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 605.086 adet pay 23,26 – 23,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 5,91 TL fiyattan geri alındı.

EFOR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.900.000 adet pay 5,35 – 5,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

MACKO – Matchzone tarafından 37,02 – 37,10 TL fiyat aralığından 4.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,91’e yükseldi.

MEKAG – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal tarafından 6,56 – 7,01 TL fiyat aralığından 11.451.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %55,53’e geriledi.

PEKGY – Hedef Portföy tarafından 7.156.170 adet alış ve 4.098.855 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,05’e yükseldi.

RUBNS – Bank of America Corporation tarafından 39,06 – 39,33 TL fiyat aralığından 1.585.866 adet alış ve 2.509.236 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,28’e geriledi.

TAVHL – Tepe İnşaat tarafından 333,25 – 340,75 TL fiyat aralığından 68.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,02’ye geriledi.

TMPOL – Hedef Portföy tarafından 225.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,74’e yükseldi.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

AHGAZ & ENERY – Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin MAPEG tarafından gerçekleştirilen Yozgat’taki ruhsat sahalarına ilişkin 3 ihaleye katıldığı ve 188 milyon TL ile en yüksek teklinin verildiği açıklandı.

AVHOL – Gayamed Ecza Deposu’nun %51’inin 96,9 milyon TL’ye devralınmasına karar verildiği açıklandı.

AYES – Şirketin, Denizli’deki GES yatırımının 2,3 milyon dolara tamamlandığı açıklandı.

AGESA – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

BJKAS – Şirketin Arçelik Pazarlama ile 468,4 milyon TL tutarında sponsorluk anlaşması sağladığı açıklandı.

BRKO – Şirketin, Niğde Merkez Koyunlu Köyü’nde bulunan belirli parsellerdeki taşınmazlarını kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak Niğde Neva Yatırım’a devredeceği açıklandı.

BRMEN – Denizli’de şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

BRKVY – Denizbank tarafından gerçekleştirilen 200,8 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföyünün ihalesine en yüksek teklifin verilerek ihalenin kazanıldığı açıklandı.

CVKMD – Şirket bağlı ortaklığı Aldridge Mineral’in Yozgat MAPEG tarafından gerçekleştirilen Yozgat’taki maden sahaları için ihaleye katıldığı ve 4 milyon TL ile ihaleyi kazandığı açıklandı.

DOHOL – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

DOFER – Yağmur Doğan tarafından 1.200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DZGYO – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aradı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

EKGYO – İstanbul Çekmeköy 1. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Çekmeköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

EUHOL – Bir yatırımcı tarafından 2024 yılı Genel Kurul toplantısındaki bazı maddelerin iptali istemiyle dava açıldığı belirtildi.

FROTO – Ford Trucks'ın Avrupa pazarındaki büyümesini desteklemeye yönelik yatırımlar için yaptığı teşvik başvurusunun 31,4 milyar TL’lik proje bazlı devlet desteğine uygun görüldüğü açıklandı.

FRIGO & MOGAN – VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

FORTE – Şirketin, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 21,2 milyon TL’ ile kazandığı açıklandı.

GOKNR – Şirket tarafından Mersin Serbest Bölgesi'ndeki faaliyetlerin genişletilmesi amacıyla 7.000 m² kapalı alanın, Bakanlıktan üst yapı kullanım hakkının satın alındığı, 185 milyon TL yatırım yapılmasının planlandığı açıklandı.

GOODY – Şirket ile Lastik – İş ve Kiplas arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı açıklandı.

GLCVY – Garanti Bankası tarafından gerçekleştirilen 927,6 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföyünün ihalesine en yüksek teklifin verilerek ihalenin kazanıldığı açıklandı.

GLCVY – Denizbank tarafından gerçekleştirilen 198,6 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföyünün ihalesine en yüksek teklifin verilerek ihalenin kazanıldığı açıklandı.

GLYHO – Şirketin %100 bağlı ortaklığı GFS Holding’in İstanbul Portföy’de sahip olduğu %66,6’lık payını çeşitli yatırımcı ve mevcut ortaklara devretmek üzere sözleşme imzalandığı açıklandı.

GLYHO – Global Ports Holding, Meksika'da Akapulko Kruvaziyer Limanı'nın 24 yıl süreyle işletilmesine yönelik 24 yıl süreyle işletilmesine yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

HDFGS – İstanbul Portföy’ün %5’inin GFS Holding’den devralınması için Pay Devri Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

HURGZ – Trabzon’daki şubenin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

ISGSY – Şirketin %20 payına sahip olduğu Enlila Sağlık’ın paylarının 20,3 milyon dolara Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Atlas Büyüme Sermayesi GSYF’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.

KOTON – Şirketin, Ukrayna'daki mağazacılık faaliyetlerinin sona erdirilmesine ancak e – ticaret kanalındaki faaliyetlere devam edilmesine karar verildiği açıklandı.

KGYO – Kasaba 6 projesi kapsamında 624 m 2‘ lik bir adet bağımsız bölümün 3,3 milyon dolara satıldığı açıklandı.

KONTR – TERA tarafından 62.727.272 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KLRHO & MEGAP – 2025 yıl sonu finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından uygun karşılandı.

KRPLS – Şirketin, Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturma kapsamında 12 Mayıs tarihinde sözlü savunma yapacağı açıklandı.

KOCMT – Halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerine ilişkin değişikliğin SPK tarafından uygun bulunduğu, elde edilen fonun %35’i için ayrılan haddehane yatırımı payının %50’ye çıkarıldığı, %35 olan yenilenebilir enerji yatırımlarının payının %20’ye düşürüldüğü açıklandı.

MERKO – Şirkete ait soğuk hava deposunda 2013 yılında çıkan yangın kapsamında şirketin sigortacısı tarafından karşılanmayan kiracının zararının tahsili davasında GIG Sigorta tarafından şirket aleyhine açılan davanın reddine karar verildiği açıklandı.

NTGAZ – ÇAYKUR tarafından açılan ihalenin şirket tarafından kazanıldığı ve 811,6 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 374 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 374 gün vadeli 30 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 376 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 458 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

RUBNS – Şirketin, 175 milyon TL tutarında sipariş aldığı açıklandı.

SMRVA – 362 gün vadeli 231,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SMRTG – 180 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SKYLP – Şirketin, NSC Bilişim Hizmetleri’ni devralma suretiyle birleşmesine ilişkin kararı SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

VSNMD – Şirketin, Adana’daki Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi faaliyetleri

kapsamında şirket adına 2031’e kadar Çevre İzin ve Lisans Belgesi verildiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 1.106 gün vadeli 10 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZEDUR – Şirket bağlı ortaklığı Diyar Batarya’nın GES projesi için ÇED ruhsat işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ONRYT – Şirket sermayesinin 62,8 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 188,5 milyon TL artışla 251,3 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Bugün genel kurulu olan şirketler: ALARK, AEFES, ESCAR, MGROS, OBASE

Kaynak: İnfo Yatırım