Borsa İstanbul'da işlem gören SASA Polyester (SASA) hisselerinde 15-19 Haziran 2026 haftasında dikkat çeken bir para girişi yaşandı. Aracı kurum dağılım verilerine göre hissede haftalık bazda 158 milyon 795 bin 176 lot net alım gerçekleşti.
İlk 5 alıcı kurumun toplam alımı 449 milyon 73 bin 960 lot olurken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 290 milyon 278 bin 784 lot seviyesinde kaldı. Böylece hissede güçlü bir net alım tablosu ortaya çıktı.
EN FAZLA ALIM TERA YATIRIM'DAN GELDİ
Hafta boyunca SASA hissesinde en yüksek alımı Tera Yatırım gerçekleştirdi.
En çok alım yapan kurumlar şöyle sıralandı:
Tera Yatırım: 170.029.702 lot
Bulls Yatırım: 81.642.859 lot
QNB Yatırım: 71.427.331 lot
Bank of America: 70.226.939 lot
HSBC: 55.747.129 lot
Kaynak: ForInvest
SATIŞ TARAFINDA YATIRIM FİNANSMAN ÖNE ÇIKTI
SASA hissesinde en fazla satış yapan kurum ise Yatırım Finansman oldu.
En çok satış yapan kurumlar şu şekilde:
Yatırım Finansman: 101.580.289 lot
Garanti BBVA Yatırım: 53.673.040 lot
İnfo Yatırım: 49.600.833 lot
Oyak Yatırım: 47.079.014 lot
Ata Yatırım: 38.345.608 lot
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