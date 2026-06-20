İlk 5 alıcı kurumun toplam alımı 449 milyon 73 bin 960 lot olurken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 290 milyon 278 bin 784 lot seviyesinde kaldı. Böylece hissede güçlü bir net alım tablosu ortaya çıktı.

EN FAZLA ALIM TERA YATIRIM'DAN GELDİ

Hafta boyunca SASA hissesinde en yüksek alımı Tera Yatırım gerçekleştirdi.

En çok alım yapan kurumlar şöyle sıralandı:

Tera Yatırım: 170.029.702 lot

Bulls Yatırım: 81.642.859 lot

QNB Yatırım: 71.427.331 lot

Bank of America: 70.226.939 lot

HSBC: 55.747.129 lot

Kaynak: ForInvest

SATIŞ TARAFINDA YATIRIM FİNANSMAN ÖNE ÇIKTI

SASA hissesinde en fazla satış yapan kurum ise Yatırım Finansman oldu.

En çok satış yapan kurumlar şu şekilde:

Yatırım Finansman: 101.580.289 lot

Garanti BBVA Yatırım: 53.673.040 lot

İnfo Yatırım: 49.600.833 lot

Oyak Yatırım: 47.079.014 lot

Ata Yatırım: 38.345.608 lot

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