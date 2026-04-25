Tera Yatırım (TERA), 20-24 Nisan 2026 haftasını kapsayan aracı kurum dağılımı verilerini paylaştı. Piyasadaki hareketliliğin yüksek olduğu haftada kurumun toplam net hacmi 8.570.744.695 TL olarak gerçekleşirken, hem alım hem de satım tarafında sektörel bazda keskin ayrışmalar görüldü.

Tera Yatırım (TERA) Haftalık İşlem Özeti: 8,5 Milyar TL'lik Hacimde Öne Çıkan Hisseler

HAFTALIK ALIM TARAFI: GYO VE GIDA SEKTÖRÜ LİDER

Tera Yatırım üzerinden yapılan alımlarda, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yeni halka arzlar dikkat çekti:

PEKGY (Peker GYO): 104.704.838 Lot (%23,23) – Maliyet: 14,247 TL

ALVES (Alves Kablo): 100.000.000 Lot (%22,19) – Maliyet: 3,75 TL

TEHOL (Tera Yatırım Holding): 41.871.251 Lot (%9,29) – Maliyet: 24,686 TL

KGYO (Koray GYO): 41.828.487 Lot (%9,28) – Maliyet: 11,498 TL

IZENR (İzdemir Enerji): 25.896.196 Lot (%5,75) – Maliyet: 10,797 TL

Diğer: 136.361.454 Lot (%30,26)

Kaynak: ForInvest

HAFTALIK SATIM TARAFI: ALVES VE EMLAK KONUT’TA ÇIKIŞ

Satış tarafında ise ağırlıklı olarak teknoloji ve bankacılık hisselerindeki pozisyon azaltımı ön plana çıktı:

ALVES (Alves Kablo): -99.755.928 Lot (%58,23) – Maliyet: 3,757 TL

EKGYO (Emlak Konut GYO): -15.793.863 Lot (%9,22) – Maliyet: 21,788 TL

ISCTR (İş Bankası): -6.865.327 Lot (%4,01) – Maliyet: 14,904 TL

EFOR (Efor Çay): -6.237.697 Lot (%3,64) – Maliyet: 10,932 TL

EDATA (E-Data Teknoloji): -4.883.403 Lot (%2,85) – Maliyet: 16,639 TL

Diğer: -37.766.253 Lot (%22,05)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.