BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,23’lük düşüş ile 14 bin 409,07 puandan kapanışı yaptı. Tera Yatırım'ın 20-24 Nisan 2026 haftasında alım yaptığı hisseler belli oldu.
Tera Yatırım (TERA), 20-24 Nisan 2026 haftasını kapsayan aracı kurum dağılımı verilerini paylaştı. Piyasadaki hareketliliğin yüksek olduğu haftada kurumun toplam net hacmi 8.570.744.695 TL olarak gerçekleşirken, hem alım hem de satım tarafında sektörel bazda keskin ayrışmalar görüldü.
Tera Yatırım (TERA) Haftalık İşlem Özeti: 8,5 Milyar TL'lik Hacimde Öne Çıkan Hisseler
HAFTALIK ALIM TARAFI: GYO VE GIDA SEKTÖRÜ LİDER
Tera Yatırım üzerinden yapılan alımlarda, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yeni halka arzlar dikkat çekti:
PEKGY (Peker GYO): 104.704.838 Lot (%23,23) – Maliyet: 14,247 TL
ALVES (Alves Kablo): 100.000.000 Lot (%22,19) – Maliyet: 3,75 TL
TEHOL (Tera Yatırım Holding): 41.871.251 Lot (%9,29) – Maliyet: 24,686 TL
KGYO (Koray GYO): 41.828.487 Lot (%9,28) – Maliyet: 11,498 TL
IZENR (İzdemir Enerji): 25.896.196 Lot (%5,75) – Maliyet: 10,797 TL
Diğer: 136.361.454 Lot (%30,26)
Kaynak: ForInvest
HAFTALIK SATIM TARAFI: ALVES VE EMLAK KONUT’TA ÇIKIŞ
Satış tarafında ise ağırlıklı olarak teknoloji ve bankacılık hisselerindeki pozisyon azaltımı ön plana çıktı:
ALVES (Alves Kablo): -99.755.928 Lot (%58,23) – Maliyet: 3,757 TL
EKGYO (Emlak Konut GYO): -15.793.863 Lot (%9,22) – Maliyet: 21,788 TL
ISCTR (İş Bankası): -6.865.327 Lot (%4,01) – Maliyet: 14,904 TL
EFOR (Efor Çay): -6.237.697 Lot (%3,64) – Maliyet: 10,932 TL
EDATA (E-Data Teknoloji): -4.883.403 Lot (%2,85) – Maliyet: 16,639 TL
Diğer: -37.766.253 Lot (%22,05)
