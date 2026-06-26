ABD'de tüketici güveni haziran ayında toparlanma sinyali verdi. Mayıs ayındaki seviyesine göre yaklaşık yüzde 10 artış gösterirken, tüketicilerin kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde de gerileme yaşandı.

Michigan Üniversitesi'nin haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi 44,8 puandan 49,5 puana yükseldi. Böylece endeks aylık bazda yaklaşık yüzde 10 artış kaydetti.

Veri, haziran ayı öncü tahmini olan 48,9 puanın üzerinde gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 50 puanın ise hafif altında kaldı.

"YAŞAM MALİYETİ EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ"

Michigan Üniversitesi Anket Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin en büyük endişesinin yaşam maliyeti olmaya devam ettiğini belirtti.

Hsu, yaptığı değerlendirmede, "Yaşam maliyeti tüketicilerin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Üçüncü ay üst üste tüketicilerin yarısından fazlası yüksek fiyatların kişisel mali durumlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Haziran ayında enflasyon beklentilerinde de sınırlı bir iyileşme görüldü.

Buna göre;

Bir yıllık enflasyon beklentisi yüzde 4,8'den 4,6'ya geriledi.

Beş yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 3,9'dan 3,3'e düştü.

Bununla birlikte her iki gösterge de İran savaşı öncesindeki şubat ayı seviyelerinin ve 2024 yılı ortalamalarının üzerinde kalmayı sürdürdü.

Ekonomistler, tüketici güvenindeki toparlanmaya rağmen yüksek yaşam maliyetleri ve enflasyona ilişkin endişelerin ABD'li tüketicilerin harcama eğilimleri üzerinde etkili olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.