Şirket tarafından 17 Haziran 2026 tarihinde yapılan açıklamada, nakit temettü dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin genel kurulda kabul edildiği bildirildi.

Buna göre AHES GYO, 24 Haziran 2026 tarihinde hak kullanımı olmak üzere hisse başına brüt ve net 0,07623 TL nakit temettü dağıtacak.

Genel kurulda onaylanan karar doğrultusunda, temettü ödemeleri belirlenen takvim çerçevesinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

AHSGY hisselerinde temettü hakkından yararlanmak isteyen yatırımcıların, hak kullanım tarihinden önce pay sahibi olmaları gerekiyor.

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