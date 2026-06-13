İran'daki gelişmeler ve bölgeden gelen haber akışı küresel petrol piyasalarında etkisini sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyesinin altına gerilemesi akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgiye göre, 16 Haziran Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 4 lira 88 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Ancak Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıması beklenmiyor.

Buna göre, motorin fiyatlarında tüketicinin doğrudan hissedeceği indirimin 1 lira 22 kuruş seviyesinde olacağı öngörülüyor. Öte yandan, benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Beklenen indirimin pompaya yansımasıyla birlikte, İstanbul'da motorinin litre fiyatının yaklaşık 65 lira seviyelerine gerilemesi, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde ise 67-68 lira bandına düşmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişikliklere bağlı olarak yeniden güncellenebiliyor. Kesin fiyatların, dağıtım şirketleri tarafından yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacağı belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye

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